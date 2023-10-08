أحمد بن محمد يشيد بتتويج الجوجيتسو بـ 10 ميداليات في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - وام

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بعثة الجوجيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، بمدينة هانغتشو الصينية، وأشاد سموه بنتائج المنتخب وتتويجه بـعشر ميداليات ملونة، وبجهود الاتحاد في تطوير اللعبة، وصناعة الأبطال والبطلات من أبناء الدولة القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة في كل المحافل الرياضية.

وأضاف منتخبنا للجوجيتسو، أمس، 3 ميداليات جديدة، وحلق بطلنا العالمي فيصل الكتبي بذهبية وزن 85 كلغم للرجال، فيما حصل زميله سعيد الكبيسي على برونزية الوزن نفسه، وسطرت البطلة شما الكلباني تاريخاً جديداً لبنت الإمارات في الألعاب القتالية بإضافة ذهبية تاريخية ثانية في الألعاب الآسيوية في وزن 63 كلغم، بعد ذهبية زميلتها أسماء الحوسني في وزن 52 كلغم.

في حصيلة تاريخية لجوجيتسو الإمارات بالدورة بلغت 10 ميداليات، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، وهو العدد الأكبر من الميداليات في تاريخ أي رياضة قتالية أو غير قتالية، وتصدرت الإمارات ترتيب منافسات الجوجيتسو في الدورة، مسيطرة على نصف ميداليات اللعبة، وبهذه الإنجازات الفريدة من نوعها أثبت أبطال الإمارات مجدداً أن الجوجيتسو منجم الذهب لرياضة الإمارات في المحافل الكبرى.

وعاش وفد الإمارات لحظات تاريخية، عندما تم عزف السلام الوطني مرتين على منصة التتويج، وصاحبه رفع علم الدولة، وشارك في مراسم التتويج محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس بعثة الجوجيتسو بالدورة، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي، وخواكيم ثومفارت مدير الاتحاد الدولي.

وبهذه الميداليات ارتفع حصاد الإمارات بالدورة، التي يسدل الستار عليها اليوم، إلى 19 ميدالية بواقع 5 ذهبيات، و5 فضيات، و9 برونزيات، وهو الحصاد الأكبر في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية، والتي جاءت في المركز الثالث عربياً، والمركز الـ18 آسيوياً، بجدول الترتيب العام للميداليات بالدورة مع نهاية اليوم الرابع عشر للمنافسات، وتوجد فرصة لحوراء العجمي لاعبة منتخبنا للكاراتيه لإضافة ميدالية جديدة، حيث تخوض اليوم مباراة أمام قو شياو شوانغ لاعبة منتخب تايبيه في منافسات وزن 50 كلغم.

دعم

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو البعثة على الإنجاز الكبير، ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعم سموهما الدائم لرياضة الجوجيتسو، الذي تحول إلى مشروع وطن، وثقتهما بأبناء وبنات الإمارات، مشيراً إلى أن رياضة الجوجيتسو محظوظة بهذا الدعم السامي، ولن تدخر جهداً في تشريف الوطن، ورفع علم الدولة في كل المحافل.

وقال رئيس الاتحاد: «كلمة شكراً قليلة على أبطال الإمارات وبطلاتها وأسرهم، لأنهم قدموا الكثير من التضحيات، من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز، ولا بد أن نعلم بأن 4 ميداليات ذهبية من 10 ميداليات ملونة لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة دعم كبير من القيادة الرشيدة، وتضحيات بلا حدود من المدربين واللاعبين على مدار سنوات طويلة، في المعسكرات والبطولات والتدريبات».

نموذج ناجح

وتابع: «الجوجيتسو يقدم نموذجاً ناجحاً وتجربة مميزة لرياضة الإمارات، لأنه وثق بأبناء وبنات الدولة، ومنحهم الفرص والدعم، وها هو الآن يحصد الثمار، ونعتبر تجربتنا هذه ملك لكل الاتحادات الأخرى، لأننا جميعاً في قارب واحد، ولن يفوتنا أن نشكر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وكل أعضائها وممثليها في البعثة، التي مثلت دولة الإمارات في كل الرياضات، كما نشكر الهيئة العامة للرياضة، ورعاة الاتحاد من المؤسسات الوطنية والخاصة الذين نعتبرهم شركاء الإنجاز»، وأقول لهم: «أبناؤكم كانوا عند حسن الظن بهم، وأوفوا بوعودهم، وأكدوا أن كل استثمار فيهم يؤتي ثماره، وحققوا مكاسب تاريخية غير مسبوقة تجعل من الجوجيتسو منجماً للذهب لرياضة الإمارات، كما أن بنت الإمارات أبدعت وأثبتت نفسها كونها بطلة عالمية، بفضل عزيمتها وإصرارها على التميز حتى في الألعاب القتالية».

رؤية

وأكد محمد الظاهري أن منتخب الإمارات استعد بشكل جيد، وأن الرؤية كانت واضحة لدى الجهاز الفني واللاعبين منذ فترة طويلة، وهم يدركون حجم المسؤولية، ونحن معتادون منهم على التتويج، لكن الجديد، الذي قدمته هذه الدورة هو الشخصية القوية للاعبة الإماراتية، وخصوصاً أسماء الحوسني وشما الكلباني، وبلقيس الهاشمي وشمسة العامري، ولا سيما أن المنافسة كانت قوية، والنزالات لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة.

استراتيجية

وأكد فهد الشامسي أن الإنجاز الإماراتي يعكس جودة العمل في الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، الذي آمن بالمشروع، وقاد فريق عمل الاتحاد باستراتيجية علمية مدروسة وهادئة بشكل مؤسسي، ووفقاً لمؤشرات أداء تستهدف الرقم واحد دائماً، وقال: «ما حققنا من نجاحات في اتحاد الجوجيتسو، تم نقله بالاستراتيجية نفسها إلى آسيا اعتباراً من عام 2012 حتى أصبحت آسيا أفضل قارات العالم في نسب النمو والتطور».

وأضاف: «الاتحاد الآسيوي يحظى بتقدير كبير من المجلس الأولمبي الآسيوي بدليل حضور كثير من الوزراء ومسؤولي المجلس لمنافساتنا وإشادتهم بالتنظيم فيها، وبقوة المنافسة، خصوصاً في ظل مشاركة 28 دولة، وفوز 10 دول بالميداليات بما يدل على قوة المنافسة بين الدول، وحجم التطور الذي شهدته اللعبة في الكثير من الدول مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، وكازاخستان، وتايلاند، والسعودية، والبحرين ومنغوليا وسنغافورة وأوزبكستان، ونشكر جمهورية الصين الشعبية على التنظيم المميز، والاستضافة الناجحة».

وأكد مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية لاتحاد الجوجيتسو أن إنجازات منتخب الإمارات كانت متوقعة، خصوصاً في ظل الاستعدادات القوية، التي بدأت منذ 5 سنوات، والبرنامج المتدرج، الذي وضعه الجهاز الفني واعتمده مجلس إدارة الاتحاد منذ فترة طويلة، وقال: «رغم أننا حققنا 10 ميداليات، منها 4 ذهبيات إلا أنني كنت أطمح لذهبيتين إضافيتين في وزنين آخرين، ومع ذلك فأنا راض كل الرضا عن المشاركة، والإنجاز لأنني كنت شاهدا على تضحيات اللاعبين واللاعبات في العامين الأخيرين تحديداً».

وتابع: «ليس لدينا وقت للراحة، فسوف نعود للاستعداد للمشاركة في بطولة «دورة الألعاب القتالية» العالمية بعد أسبوعين، في السعودية، ثم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل».

وأضاف: «دورة الألعاب الآسيوية بالصين وما تحقق فيها سوف تكون نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة من العمل بأهداف جديدة، ولكني أشكر كل اللاعبين واللاعبات، لأنني بعد 5 سنوات مع المنتخب لم نشارك في بطولة قارية أو دورة للألعاب أو بطولة عالمية، إلا وقد حققنا المركز الأول، فشكراً لهم والجهاز الفني، وغداً يوم جديد سوف نجدد أهدافنا، ونواصل السعي من أجل الرقم واحد».

إهداء

وأهدى البطل العالمي فيصل الكتبي ميداليته الذهبية إلى القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في الاستثمار بأبنائها وتوفير أكبر دعم لهم، من أجل الوصول إلى القمة وقال: «الدولة التي حلقت في الفضاء ووصلت إلى القمة في الكثير من المجالات تستحق أن تكون في الصدارة بالرياضة، وأنه مهما حقق من إنجازات فلن يفي الوطن حقه، وأنه على ثقة بأن زملاءه في المنتخب من الأجيال الجديدة قادرون على مواصلة الإنجازات في كل الفئات».

رعاية

وأكدت البطلة شما الكلباني أن رياضة الجوجيتسو محظوظة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وأن بنت الإمارات تحظى برعاية واهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، القدوة والمثل في العطاء لتمكين المرأة في كل المجالات.

وقالت: «كنت مستعدة للمنافسة على الذهب في الدورة اعتباراً من العام الماضي، حيث كان مقرراً أن تقام في 2022، ولكن تأجيلها لمدة عام أعطاني فرصة أكبر للاستعداد بشكل مثالي، والاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي لم يدخر أي جهد في توفير الدعم الكامل لنا من معسكرات ومشاركات وبطولات داخلية وخارجية، وصلت بنا إلى قمة المستوى الفني والبدني والذهني قبل الدخول في أجواء البطولة».

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