ختام مثير لـ «تمهيدي عربية السلة» في قطر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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كان المشهد الختامي لتمهيدي الأندية العربية لكرة السلة حافلاً بالإثارة، خصوصاً في قمة المجموعة الرابعة الحديدية بين بيروت اللبناني والأهلي المصري من جهة والاتحاد الجزائري ودينامو اللبناني من جهة أخرى، في قمة بيروت والأهلي التي تابعها جمهور غفير من أبناء الجاليتين المصرية واللبنانية فرض الفريق اللبناني بطل دورة قطر الدولية نفسه بمستواه المميز بقيادة الكابتن علي حيدر ورجل المباراة سيرجيو درويش وصانع الألعاب علي مزهر والمحترف الأمريكي توني ميشيل ونجح بالمحافظة على تقدمه منذ البداية وحتى النهاية مع صحوة أهلاوية في الدقائق الخمس الأخيرة كادت تقلب الموازين بعدما تقدم الفريق البيروتي بفارق 20 نقطة، لكن مشاركة نجم الأهلي المخضرم عمر الجندي أعطت دفعة قوية للفريق بعد تسجيله 11 نقطة منها 6 نقاط من خارج القوس ثم تقلص الفارق إلى 4 نقاط في آخر دقيقة ونصف، إلا أن خبرة الكابتن علي حيدر أفسدت الصحوة الأهلاوية بثلاثية قاتلة اتبعها المحترف توني ميشيل بسلة رفعت الفارق إلى 9 نقاط لينتهي اللقاء بفوز بيروت 79 - 70، وتصدره المجموعة بالعلامة الكاملة فيما احتل الأهلي المركز الثاني ومجد طنجة المغربي الثالث ودجلة الرابع، سجل نجم بيروت سيرجيو درويش أعلى سكور 16 نقطة، فيما سجل فريقه 10 رميات ثلاثية مقابل 7 للأهلي.

إثارة

لم تكن مباراة الاتحاد الجزائري ودينامو اللبناني أقل إثارة من قمة المجموعة الحديدية، حيث استحق الاتحاد الفوز بنتيجة 77 - 66، علماً أن دينامو نجح بإدراك التعادل في نهاية الربع الثالث 52 - 52 لكن مدربه جاد خليل كانت له حسابات أخرى ربما من أجل عدم الاصطدام بالمجموعة الحديدية في دور الثمانية في حال تخطيه المحرق البحريني في دور الـ 16، ولذلك فضل عدم المغامرة ببعض أوراقه الرابحة معظم الفترات وخصوصاً في الربع الأخير لادخار جهودهم للأدوار الأصعب، سجل محترف الاتحاد جورج وليامز أعلى سكور 25 نقطة.

تكريم

على جانب أخر، يصل اليوم إلى الدوحة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة لحضور الأدوار النهائية للبطولة وتتويج الفريق البطل، كما سيحضر حفل تكريم الوفود الليلة وقد أشاد القرقاوي بالمستوى الذي قدمته الفرق في الدور التمهيدي، وخصوصاً في قمة بيروت والأهلي، والتي كانت مسك الختام على حد قوله.

وقال إن المنافسة ستكون مفتوحة بين الفرق المرشحة لإحراز اللقب الـ 35 نظراً لتحضيرات تلك الفرق وجهوزيتها مما انعكس إيجاباً على مباريات الدور الأول.

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