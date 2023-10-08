فوز شباب الأهلي والجزيرة في كأس اليد

الجزيرة كسب النصر بعقر داره | البيان

المصدر:
  • دبي - فائز بجبوج
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دشن بنجاح فريقا شباب الأهلي والجزيرة بداية مشواريهما ضمن المجموعة الأولى ببطولة كأس الإمارات لكرة اليد والتي انطلقت أول من أمس، بمشاركة 8 فرق تتنافس على لقب ثالث مسابقات موسم رجال اليد 2023 - 2024 والذي يتضمن 6 مسابقات على المستوى المحلي والخليجي. جاء ذلك عقب فوز شباب الأهلي بعقر داره على ضيفه الوصل 27 - 11. و في المباراة الثانية، نجح الجزيرة في تحقيق الفوز على النصر مضيفه بعقر داره 33 -  30.

أدار المباراة الحكمان إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة أم الزين مبارك وسناء قناوي وراقبها عبدالله خميس. 

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