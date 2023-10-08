محمد الشرقي: الفجيرة وجهة عالمية للرياضة

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الدور المحوري للرياضة في ترسيخ ثقافة التنافس الشريف في المجتمع ونشر أسلوب حياة صحّي لأفراد ممكنين، ولفت سموه إلى دورها في تعزيز العلاقات وتقريب شعوب العالم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل الختامي لبطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام «مستر أند مسز وورلد» في مجمع زايد الرياضي، وبحضور الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورفائيل سانتوخا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وأشار سموه، إلى المكانة العالمية التي تحظى بها إمارة الفجيرة وجهة عالمية للرياضة وحاضنة لأهم فعالياتها، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في الاهتمام بقطاع الرياضة انطلاقاً من دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، وتوجيهات سموه بمتابعة متطلبات استضافة المنافسات الدولية عبر توفير الموارد والإمكانات كافة التي تحقق أهدافها وتضمن إنجاحها إقليمياً ودولياً.

جهود

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة، جهود اللجنة المنظمة للبطولة في إنجاح الاستضافة العالمية سنوياً عبر اتباع أرقى مستويات التنظيم الإداري والفني للبطولة، مهنّئاً على تصويت 204 دول من الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة وحصول الفجيرة على لقب عاصمة العالم لبناء الأجسام.

وتوجّه رفائيل سانتوخا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتهنئة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة على النجاح المشرّف للبطولة التي حظيت منذ أيامها الأولى برعاية سموه ودعمه المتواصل، مؤكداً أن تقدير جهود اللاعبين وتثمينها وتخصيص بيئة داعمة لها ينعكس ذلك على واقع الرياضة الإماراتية ويثبت ريادة الدولة حاضنة لأهم وأبرز الأحداث الإقليمية والعالمية.

وأقيمت البطولة التي تعد واحدة من أبرز البطولات العالمية على صعيد لعبة بناء الأجسام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وشهدت منافسات لأبطال محترفين في مجالات فيزيك والكلاسيك فيزيك وبناء الأجسام للرجال والفت موديل للنساء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز