غداً.. فعاليات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو الصينية تختتم فعالياتها بعد حصيلة تاريخية للإمارات

المصدر: وام

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يسدل الستار غداً الأحد على فعاليات النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانجتشو الصينية.

وحققت بعثة الإمارات أكبر حصاد لها في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية، برصيد 19 ميدالية ملونة (5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات) وبفارق 6 ميداليات عن النسخة الماضية بجاكرتا عام 2018.

ويتبقى لوفد الإمارات منافسة واحدة على مستوى منافسات الكاراتيه للاعبة حوراء العجمي بوزن 50 كجم حيث تلتقي قو شياو شوانج لاعبة منتخب الصين تايبيه.

وتوزعت ميداليات الإمارات على 4 رياضات هي الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات.

وعلى هامش الدورة، استقبل هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج ورئيس لجنة الاستئناف لمسابقة الشطرنج بالدورة، أدهم إكراموف وزير رياضة أوزبكستان، الذي أبدى امتنانه للتنظيم المتميز للمسابقة.

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