بمشاركة كبار المصنفين والمصنفات عالمياً من 36 دولة.. 11 يوماً على انطلاق مونديال «هواة الغولف» في أبوظبي

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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اقترب موعد انطلاق بطولة العالم لهواة الغولف، مع بقاء 11 يوماً على ضربة بداية البطولة المقرر إقامتها في العاصمة أبوظبي على ملاعب نادي «أبوظبي للغولف» خلال الفترة من 18 وحتى 28 الجاري، بمشاركة كبار المصنفين والمصنفات عالمياً، بعدما أكد نجوم ونجمات اللعبة التواجد في «المونديال» قادمين من 36 دولة، في حدث يترقبه عشاق اللعبة عالمياً، ويرسم الطريق نحو النجومية.

وتمثل بطولة العالم لهواة الغولف (WATC) لعام 2023 التي تقدمها رولكس والتي تحط الرحال للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يستضيفها اتحاد الإمارات العربية للغولف، وتقام تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة، النسخة 33 من «كأس إيزنهاور» للرجال التي تقص شريط المنافسات خلال الفترة من 18 وحتى 21 من هذا الشهر، وتتبع في الفترة من 25 وحتى 28 الشهر الجاري بانطلاق النسخة 30 من منافسات «كأس إسبيريتو سانتو» للسيدات المزمع إقامتها خلال الفترة من 25 وحتى 28.

الابطال

ويتقدم المصنف الأول على العالم الجنوب أفريقي كريستو لامبرخت قائمة المنافسين على «كأس إيزنهاور»، فيما تدخل السويدية إنغريد ليندبلاد منافسات «كأس إسبيريتو» في أبوظبي وهي في صدارة التصنيف العالمي للسيدات.

الاساطير

ووقفت البطولة التي استهلت للمرة الأولى عام 1958 وتقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للاعبين الهواة، كل سنتين، شاهداً على تلمس العديد من كبار اللعبة حالياً أولى خطواتهم نحو عتبة المجد والاحتراف، يتقدمهم أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز الذي فاز بـ «كاس إيزنهاور» في العام 1994، بجانب العديد من الأساطير الذين حفروا اسمهم في سجلات اللعبة على العالم، منهم البريطاني كولين مونتغمري بطل مونديال الهواة لعام 1984، وأسطورة الغولف الإسبانية سيرجيو غارسيا بطل نسختي 96 و98، والإيرلندي روري ماكلروي المتوج بالبطولة عالم 2006، والأمريكي جاك نيكلاوس لنسخة 1960، هذا بالإضافة إلى أكبر الأسماء النسائية في اللعبة عالمياً أبرزهن السويدية أنيكا سورينستام بطولة كأس «إسبيريتو» لنسختي 90 و92.

نسخة استثنائية

وقال اللواء الطيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «تحرص الإمارات دائما على استضافة أكبر الأحداث العالمية، مستندة في ذلك إلى البنى التحتية العملاقة والخبرات المتراكمة والاحترافية العالية لأبناء الدولة، كما تحرص على الخروج بحدث الاستضافة بالصورة المعهودة من النجاحات، والتي تصنع من كل حدث منها نسخة استثنائية، ونتطلع في اتحاد الإمارات للجولف، للسير قدماً على النهج ذاته في 2023 إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة».

وأضاف: «لدينا تطلعات كبيرة في الاتحاد برئاسة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة، في أن تسهم استضافة البطولة في مواكبة استراتيجياتنا في الاتحاد، ليس على صعيد المساهمة في تطوير الغولف المحلي فحسب، ولكن في المساهمة أيضا في تطوير وزيادة انتشار اللعبة بدول المنطقة».

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