ثمن جهود الاتحاد في تطوير اللعبة وصناعة الأبطال والبطلات ..أحمد بن محمد يهنئ منتخب الجوجبتسو بالانجاز التاريخي في « آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - وام

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بهانغتشو الصين، وأشاد سموه بنتائج المنتخب وتتويجه بـ 10 ميداليات ملونة، وبجهود الاتحاد في تطوير اللعبة وصناعة الأبطال والبطلات من أبناء الدولة القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة في كل المحافل الرياضية.

وأضاف أبطال الإمارات 3 ميداليات ملونة في منافسات اليوم، حيث حصل بطلنا الإماراتي العالمي فيصل الكتبي على ذهبية الرجال في وزن 85 كجم، فيما حصل زميله سعيد الكبيسي على البرونزية في نفس الوزن، وسطرت البطلة شما الكلباني تاريخا جديدا لبنت الإمارات في الالعاب القتالية بإضافة ذهبية تاريخية ثانية في الألعاب الاسيوية في وزن 63 كجم.

وشهدت البطولة تألق منتخب الإمارات الوطني، حيث نجح في تحقيق حصيلة تاريخية بلعت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية، ليصبح هذا العدد من الميداليات الملونة هو الاكبر في تاريخ أي رياضة قتالية أو غير قتالية، وهو ما وضع دولة الامارات العربية المتحدة في صدارة الترتيب العام لمنافسات الجوجيتسو بالبطولة.

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