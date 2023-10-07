اتحاد التايكواندو يبارك لولي عهد الفجيرة الفوز بالمركز الأول في بطولة الأندية العربية للناشئين

المصدر: وام

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أضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية، إنجازا جديدا لسجل إنجازات الرياضة الاماراتية، بعد نيله المركز الأول في بطولة الأندية العربية للتايكواندو بنسختها الأولى لفئة الناشئين والمقامة في جمهورية مصر العربية برصيد ذهبيتين وفضية والتي شارك بها 138 ناديا من مختلف الدول العربية و488 لاعبا في إنجاز يعكس النقلة النوعية لرياضة التايكواندو في الإمارات .

وبهذه المناسبة، توجه رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو الدكتور أحمد حمدان الزيودي، بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو بمناسبة الإنجاز المميز لأبناء الإمارات في المحافل الدولية، وتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسموه للدعم المستمر والرعاية الكريمة والتي مكنت أبناء الإمارات من الوصول لمنصات التتويج الدولية والفوز بالميداليات الدولية المميزة.

كما ثمن الدكتور الزيودي، الجهود التي تبذلها إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية بدعم اللاعبين وتطوير المواهب للمشاركة في البطولات الدولية وإعداد لاعبي التايكواندو بشكل مميز مما ساهم بالإنجازات المتحققة.

وكان اللاعب أحمد خميس قد فاز بالميدالية الذهبية في فئة 152 سم، وعبدالله انس بذهبية فئة 168 سم، ونال عمار عثمان فضية فئة 180 سم.

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