أبطال الجوجيتسو يهدون الإمارات ذهبيتين وبرونزية ويرفعون رصيد الوفد إلى 10 ميداليات في الألعاب الآسيوية هانجتشو 2023

المصدر: وام

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واصل أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو حصد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية، حيث أهدت البطلة الإماراتية شما الكلباني الإمارات ذهبية وزن 63 كجم للسيدات في منافسات الجوجيتسو لدورة الألعاب الآسيوية هانجتشو 2023.

كما فاز البطل العالمي فيصل الكتبي بذهبية وزن 85 كجم للرجال، وأحرز البطل سعيد الكبيسي برونزية 85 كجم للرجال.

وبذلك رفع أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو رصيد الوفد إلى 10 ميداليات بعد الفوز بذهبيتين وبرونزية.

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