5 ميداليات جديدة لأبطال الإمارات في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو ـ البيان ووام

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رفعت بعثة الإمارات حصادها إلى 16 ميدالية بالنسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في «هانغتشو» الصينية، لتحقق بذلك أعلى حصاد من الميداليات بنسخة واحدة في تاريخ مشاركاتها في «الآسياد»، وتكسر حاجز 13 ميدالية، التي فازت بها في «جاكرتا 2018».

ونجح رياضيو الإمارات في إضافة 5 ميداليات جديدة أمس عن طريق ثلاثي منتخب الجوجيتسو أسماء الحوسني (ذهبية وزن 52 كلغم)، وشمسة العامري (برونزية وزن 57 كلغم)، ومهدي العولقي (برونزية وزن 77 كلغم)، بينما تمكن منتخبنا الوطني للفروسية من الفوز بميداليتين فضية وبرونزية في فردي قفز الحواجز، جاءت الأولى عن طريق عمر المرزوقي (فضية)، والثانية بواسطة عبدالله المري (برونزية).

دعم لا محدود

وأكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، أن الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كان له أثر ملموس وكبير في الإنجازات التي حققها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، ووصوله إلى منصات التتويج عالمياً، إضافة إلى شراء خيول للمشاركة في الأولمبياد برعاية سموه.

وثمنت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان اهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بفرسان قفز الحواجز في مسيرتهم المتوّجة بالألقاب، ومتابعة سموه وتوجيهاته لهم، والنتائج المشرفة خلال السنوات الماضية، وصولاً لأولمبياد باريس، وحصولهم على فضية وبرونزية الفردي، وبرونزية الفرق والمركز الثالث في الألعاب الآسيوية بالصين، وقالت: إن رعاية سموه للمعسكر الصيفي في ألمانيا كانت سبباً رئيسياً لفوز المنتخب بثلاث ميداليات في الآسياد.

وقالت: فخورون بأبطال الإمارات وفرسان التحدي والإنجازات، بعدما حققوا الميدالية البرونزية لمسابقة الفرق لقفز الحواجز، في هانغتشو ، والفضية والبرونزية في الفردي، وقدم فرسان المنتخب، محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، مستوى متطوراً في منافسات الفرق، يعكس قدراتهم العالية، امتداداً لمسيرة بقية الأبطال الذين أثبتوا جدارتهم في تحقيق الإنجازات للإمارات في مسيرة الألقاب العالمية، والمنجزات الوطنية.

وأضافت: سعيدة برؤية 3 دول عربية على منصة التتويج للمرة الأولى في الألعاب الآسيوية، وفخورة بإنجازات فريق الإمارات تحت قيادة «الشراع»، وفرسان الإمارات يمتلكون الشغف والاهتمام بتطوير قدراتهم، وهم حريصون على الاهتمام بالخيول، واقتناء الأفضل منها كما فعل سالم السويدي بشراء خيله وهو صغير السن، ومحمد الهاجري الذي استخدام خيله الخاص للمنافسة ورفع علم الإمارات، وغيرهم من أبطال الإمارات، كما تمتلك إسطبلات الشراع خيلين فقط، وهي تعتبر إسطبلات خاصة. وأشارت إلى أن تواجد أبطال الإمارات في منافسات الفرق ، وإظهار روح المنافسة القوية أمام منتخبي السعودية وقطر، يعكس حجم التحدي والرغبة في أن تحقق دولة الإمارات التميز والمكانة المرموقة في رياضة الفروسية وقفز الحواجز، وقالت: هذه شهادة على قوتنا وقدراتنا التي تؤكد أن المستقبل المزدهر ينتظر فرسان الإمارات لرفع رايات دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وأوضحت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن فرسان الإمارات فازوا برهان التحدي، وأظهروا الكفاءة المطلوبة، والجودة العالية في المستوى الفني خلال الفترة الماضية، ونجحوا في الفوز بالدوري الثاني في نهائيات كأس الأمم في برشلونة، والتأهل لأولمبياد 2024، والتتويج بالنتائج الأولى في البطولات الأوروبية.

وأضافت: بدعم القيادة الرشيدة اللامحدود، واهتمامها بتوفير جميع متطلبات المنافسة لشباب الإمارات في الأولمبياد، والبطولات الدولية، فإننا على موعد مع صولات جديدة، وإنجازات مشرفة لكتابة تاريخ جديد في مسيرة الانتصارات الإماراتية في المنافسات العالمية لقفز الحواجز، بعد النتائج البارزة التي تحققت وتوّجت بالتأهل إلى الألعاب الأولمبية، كما أن وجود عمر المرزوقي كأصغر متسابق في قفز الحواجز في الألعاب الآسيوية بالصين، كان من دواعي فخرنا، وهو يقدم المستوى المتطور، ليعيد لنا مسيرة تميزه وهو يحقق أول ميدالية أولمبية للشباب بالأرجنتين، وسنعمل معاً لتبقى بلادنا الغالية دائماً في المقدمة وعلى منصات التتويج.

لحظات تاريخية

من ناحية أخرى نجح أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو في رفع رصيدهم في هانغتشو إلى 7 ميداليات وعاشت بعثة المنتخب لحظات تاريخية مع عزف السلام الوطني للدولة على منصة التتويج لليوم الثاني على التوالي ، كما احتفلت البعثة مع البطلة أسماء الحوسني بالذهبية الأولى للإمارات في التاريخ بالألعاب القتالية النسائية.

وأكدت أسماء الحوسني فخرها بالإنجاز ، وأهدت الميدالية الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للدعم الكبير للجوجيتسو، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعايتها ودعمها للمرأة الإماراتية .

وقالت: أستعد للدورة منذ 4 سنوات، وكنت على ثقة من تحقيق إنجاز، وكانت أسعد لحظة في حياتي حينما ارتفع علم الإمارات في الصين تعبنا كثيراً من أجل هذه اللحظة التاريخية.

حضر مراسم التتويج محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، رئيس بعثة الجوجيتسو، وفهد الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.

تهنئة الفائزين

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، الفائزين، وطالب اللاعبين الذين سيتنافسون اليوم ببذل أقصى الجهد من أجل صعود منصة التتويج مجدداً.

وهنأ معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين البعثة على الإنجازات من خلال اتصال هاتفي مع محمد الظاهري، كما تلقت البعثة تهنئة وزير الشباب والرياضة الكازاخستاني يرميك مارزيكباييف .فيما وأكدت شمسة العامري الفائزة ببرونزية وزن 57 كلغم أنها كانت تتمنى تحقيق الذهب. وأشاد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالنتائج المميزة التي حققها فرسان الإمارات لقفز الحواجز في إنجاز غير مسبوق لفروسية الإمارات، مشيراً إلى أن الإنجاز هو نتاج الدعم اللامحدود من القيادة.

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