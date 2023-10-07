تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي للمضرب» لتدريب أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بهدف دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، من خلال إدراج ألعاب المضرب ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى المؤسسة، وتشجيع منتسبيها على ممارسة اللعبة، وتقديم التسهيلات لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريبهم وإقامة البطولات المحلية والدولية.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، الدكتور حمد المحياس، رئيس مجلس الإدارة. وبموجب المذكرة، تقدم المؤسسة ورشاً ومحاضرات توعوية لموظفي نادي أبوظبي لألعاب المضرب فيما يخص تشجيع أصحاب الهمم على المشاركة في مسابقات النادي، وتقييم وقياس تطور مستواهم فنياً ومهارياً وبدنياً، وتوفير المدربين والكوادر اللازمة لتنفيذ التدريبات وفقاً لبرامج معتمدة، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لتنفيذها، وإشراك المؤسسة في الورش والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها النادي، ودعم وتسويق منتجات أصحاب الهمم.

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