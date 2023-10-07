سباق «دي بي ورلد» لدرّاجات السيدات في المرموم اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تتجه الأنظار إلى مضمار القدرة للدراجات الهوائية في محمية المرموم الطبيعية، صباح اليوم، حيث تقام النسخة الرابعة من سباق «دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات»، الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتنظمه شركة «فت جروب»، تحت رعاية «دي بي ورلد».

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: يعد إقامة الحدث في محمية المرموم، إضافة مميزة على قائمة الفعاليات الرياضية السنوية لمجلس دبي الرياضي، ويسهم في تحقيق التنوع الذي نسعى لتحقيقه، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، وخاصة فئة السيدات، حيث تحظى الرياضة النسائية باهتمام كبير، ورعاية دائمة من المجلس، الذي يحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية الجديدة والمتنوعة على مدار العام.

وأضاف: يسهم السباق في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية في تمكين المرأة، وتعزيز ممارستها للرياضة، وتطوير مواهب السيدات في هذه الرياضة المتكاملة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة، وتنظيم منافسات مستمرة في مختلف مضامير الدراجات الهوائية التي تنتشر في معظم مناطق دبي، وفي مقدمها مضمار القدرة في محمية المرموم، التي تقع ضمن أرياف وبراري دبي الجميلة، ذات الطبيعة الساحرة، ويشكل الحدث إضافة مهمة للرياضة النسائية، ونموذجاً للتعاون ما بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال دعم مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وتعاون الشركة المنظمة ورعاية دي بي ورلد للحدث.

3 فئات

ويقام السباق بثلاث فئات، هي: الفئة المفتوحة، وفئة المواطنات، وفئة الفرق، التي تشمل فرق الأندية، والفرق المجتمعية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية، وتتاح المشاركة في السباق للنساء من عمر 15 فما فوق، ويتضمن التنافس في ثلاث مسافات، هي: 70 كيلومتراً، وهي مخصصة للمحترفات، ومسافة 40 كيلومتراً المخصصة للهواة، والمسافة الجديدة التي تم إضافتها للسباق، وهي 15 كيلومتراً، وهي مخصصة للمبتدئات والمشاركات الأصغر سناً، الذين تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 24 عاماً.

شعبية

وقالت روث ديكنسون مديرة الحدث : تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في الإمارات بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تنامياً سريعاً، وتحظى بشعبية كبيرة بين السيدات، ويعود الفضل إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة، وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي، وهو الأمر الذي يشجع النساء والفتيات على ممارسة هذه الرياضة المشوقة، من خلال المشاركة في البطولات التنافسية والفعاليات المجتمعية في بيئة آمنة.

وأضافت: نسعى إلى تشجيع النساء والفتيات من مختلف القدرات البدنية للمشاركة في السباق، والتنافس، والاستمتاع بالتجربة المتميزة والجديدة من نوعها لممارسة رياضة الدراجات الهوائية في أجواء محمية المرموم الرائعة، وسط أجواء تنافسية بين مختلف الفئات العمرية، كما يهدف هذا الحدث إلى نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني لحياة أكثر صحة ونشاطاً.

وقال نبيل قائد نائب الرئيس التنفيذي، للدعم المؤسسي، «دي بي ورلد»: يسعدنا استضافة النسخة الرابعة من سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات، والذي يعكس التزامنا بدعم صحة المرأة، وتعزيز مفهوم نمط الحياة الصحي والنشط في مجتمعنا. كمزود لحلول سلسلة التوريد الشاملة في جميع أنحاء العالم، فنحن نطمح إلى دعم الفعاليات التي تربط وتوحد المشاركين، من خلال شغفهم بالرياضة، آملين تحقيق نجاح آخر لهذا الحدث.

جوائز

ويتم منح جوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما تحصل جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق على ميداليات مميزة مصممة بشكل فريد، كما سيتم منح الفائزات قمصاناً مصممة بألوان علم الإمارات، وهي مبادرة جديدة للسباق، تقدم على غرار مسابقات الدراجات الهوائية الدولية.

وسيشهد الحدث تنظيم قرية السباق التي تتضمن أنشطة ممتعة لجميع أفراد العائلة، بما في ذلك الهدايا التذكارية والمرطبات الصحية، وستوجد الحافلة الوردية التي ستوفر فحوصات للسيدات، وتقدم لهن المعلومات والنصائح الطبية.

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