احتفالية بتأهل عائشة المهيري وعائشة الشامسي لـ«بارالمبية باريس»

المصدر: دبي - البيان

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احتفل نادي دبي لأصحاب الهمم بفريق الرماية بتأهل اللاعبتين عائشة المهيري وعائشة الشامسي لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024»، ومشاركة فريق رماية المسدس للإعاقة السمعية في أولمبياد الصم بالبرازيل 2022، وهانوفر 2023.

وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي، أن الرماية تسير على الطريق الصحيح بفضل «روح الفريق الواحد»؛ ما كان له المردود الإيجابي على تأهل عائشة المهيري وعائشة الشامسي للأولمبياد. وقال: هذه النجاحات تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة أصحاب الهمم، وحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم ومساندة هذه الفئة المهمة في المجتمع، والذي كان له المردود الإيجابي خلال مسيرة أبطالنا وبطلاتنا.

إمكانات

وأشار العصيمي إلى أن مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وفر كل الإمكانات لفريق الرماية من أجل أن يحقق الطموحات والتواجد في أهم المحافل القارية والدولية.

وأكد أحمد الحمادي، مدير إدارة النشاط الرياضي بالنادي، أن فريق الرماية بذل جهداً كبيراً خلال مشاركاته في المحافل القارية والدولية؛ ما يضاعف من مسؤولية الجميع للسير على الدرب نفسه لتعزيز المكتسبات في المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وأكدت اللاعبتان عائشة المهيري وعائشة الشامسي أن التأهل للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية ثمرة دعم القيادة الرشيدة واهتمام مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بفريق الرماية من أجل تحقيق الطموحات.

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