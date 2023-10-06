دوري NBA في أبوظبي يجتذب نجوم ومشاهير العالم ورونالدو واليساندرو ديل بييرو وكريم عبد الجبارومايكل بي جوردان يحضرون المباريات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اجتذب دوري كرة السلة الأمريكي NBA المقام حالياً في أبوظبي، نجوم ومشاهير العالم في الرياضة والفن في الحدث الذي يقام للمرة الثانية في العاصمة، ويعزز من مكانة الإمارات وجهة عالمية للرياضة.

وتابع عدد كبير من نجوم الرياضة والفن أبرزهم نجم الكرة البرازيلية السابق الظاهرة رونالدو، ونجم الكرة الإيطالية السابق، اليساندرو ديل بييرو، وأسطورة كرة السلة الأمريكية السابق، كريم عبد الجبار، والممثل الأمريكي الشهير مايكل بي جوردان إلى جانب نخبة من النجوم العرب، المباراة التمهيدية الأولى بين مينيسوتا تمبروولفز ودالاس مافريكس التي أقيمت، مساء أول من أمس، في صالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، ضمن مباراتين تمهيديتين لدوري NBA للموسم الجديد تستضيفهما العاصمة أبوظبي بموجب شراكة بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

حضور جماهيري

ونجح فريق مينيسوتا تمبروولفز في الفوز على دالاس مافريكس 111-99 في المباراة الأولى التي شهدها حضور جماهيري غفير تفاعل مع نجوم الفريقين، إذ التقى الفريقان في تمهيدي المسابقة التي تنطلق في موسم 2024، بعدما حل مينيسوتا تمبروولفز في المركز الثامن في منافسات المنطقة الغربية للموسم الماضي، فيما لم يتمكن دالاس مافريكس من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ومن المقرر أن تجمع الفريقين مواجهة ثانية ضمن الحدث في الساعة الثامنة مساء اليوم بصالة الاتحاد آرينا بجزيرة ياس.

سعادة

من جهته، أبدى آدم سيلفر الرئيس المفوض لرابطة دوري كرة السلة الأمريكي سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه NBA في أبوظبي، مؤكداً اعتزاز الرابطة بالشراكة المثمرة مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، والتي تسهم في تعزيز مساعي الرابطة للتواجد في منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة السلة الأمريكية في المنطقة.

وقال: النجاح بدأ منذ العام الماضي في بداية الشراكة مع أبوظبي، ونحن نسعى لاستمرارها لسنوات طويلة، والحدث حقق أهدافه بدليل نفاد تذاكر المباراتين التمهيديتين لدوري الـ NBA استعداداً للموسم الجديد بين فريقي مينيسوتا تمبروولفز ودالاس مافريكس.

وأضاف: فخورون بهذا النجاح وهذا التعاون الذي أكد على عشق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في المنطقة بشكل عام، كما أن أحد أهدافنا نقل الخبرات وتعزيز التطور والارتقاء بكرة السلة في الإمارات عبر اكتشاف المواهب وتقديم التدريبات المتخصصة للاعبين الصغار، وهناك ورش وتدريبات خصصت لنحو 2500 طفل من مختلف الأعمار في النسخة الحالية، إضافة إلى أن تواجد نجوم NBA يعزز من مكانة اللعبة في المنطقة.

وأكد على أن الرابطة حريصة على التعاون مع المسؤولين والمعنيين بكرة السلة الإماراتية ليس على مستوى اللاعبين الصغار وحسب وإنما على مستوى الكبار وتقدم الدعم اللازم.

من جهة ثانية، أعرب كارل أنتوني لاعب فريق مينيسوتا تمبروولفز عن سعادته بفوز فريقه في المباراة التمهيدية الأولى استعداداً لدوري كرة السلة الأمريكي للموسم الجديد، وأبدى إعجابه بالحضور الجماهيري الغفير للمباراة والذي يؤكد على المكانة التي تحظى بها NBA في أبوظبي.

وقال عقب الفوز: حققنا فوزاً مهماً بعدما قدمنا أداءً قوياً أمام منافس جيد، سعداء بما شاهدنا هنا في أبوظبي، فالتجربة رائعة للغاية، ونأمل أن تتكرر في المستقبل.

يذكر أن مباراتي العام الماضي التي أقيمتا للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي وجمعتا بين فريقي ميلووكي باكس وأتلانتا هاوكس شهدت فوز ميلووكي على منافسه في المباراتين بنتيجة 123-113 و118-109.

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