يمتد لمسافة 17 كيلومترا .. حمدان بن زايد يفتتح مسار مدينة زايد للدراجات الهوائية في منطقة الظفرة

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مسار مدينة زايد للدراجات الهوائية والذي يُعد أول مسار مخصص لركوب الدراجات الهوائية في منطقة الظفرة.

وتم تنفيذ المشروع الجديد من قبل دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة ضمن إستراتيجية تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع ويمتد لمسافة 17 كيلومترا.

وينساب المسار بين الكثبان الرملية ليمتزج مع الطبيعة الساحرة ويمتد بعدها داخل غابة من أشجار الغاف ليوفر تجربة فريدة ومميزة حيث توفر الأشجار ظلا طبيعيا للدراجين ويساهم في تحسين جودة الهواء.

كما تم إنارة كامل المسار بعدد 550 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتحقيق معايير الاستدامة والمساهمة في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأنجزت البلدية المشروع بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتوفير مرافق تناسب الفعاليات والأنشطة المستهدفة لها.

يأتي المسار الجديد استكمالاً لمشروع مسارات الدراجات الهوائية الذي سيتم تنفيذه في 4 مدن بمنطقة الظفرة وهي مدينة زايد والسلع والمرفأ إضافة إلى مسار جبلي في جزيرة دلما.

وتم تصميم المسار وفق أحدث المعايير العالمية بما يتيح الاستفادة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية، وبالشكل الذي يتناسب مع قدرات جميع الفئات العمرية والمؤهلات الرياضية للدراجين.

وفور وصول سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى موقع المسار استمع سموه إلى مراحل تنفيذ المشروع الذي يشمل محطة للانطلاق تضم 122 موقفاً للسيارات، إضافة إلى 8 مواقف لعربات الطعام مزودة بكامل الخدمات.

كما تضمن المشروع مساراً للدراجات الجبلية لمسافة 3 كلم يمتد داخل واحة بمساحة 125 ألف متر مربع تضم أشجار غاف ونباتات محلية بالإضافة إلى بحيرة بمساحة 5800 متر مربع يتوسطها شلال مياه يضيف لمسة فنية مميزة، حيث توفر الواحة الفرصة للجميع لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية بشكل آمن وضمن أعلى معايير السلامة.

وخلال الافتتاح .. قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجولة على مشروع واحة مدينة زايد التي تمتد على مساحة 125 ألف متر مربع وتم تزيينها بأشجار الغاف وتضم معرضا للنباتات البرية والمحلية وتتوسطها بحيرة بمساحة 5800 متر مربع ينساب من فوقها شلال مياه بمنظر طبيعي يحاكي البيئة المحيطة.

كما تضم الواحة ساحة لألعاب الأطفال وجلسات مظللة ومناطق مخصصة للشواء ومنصة تصوير بالإضافة إلى مماشي بطول 2 كم تقريبا تتوسط أشجار الغاف ومسار دراجات جبلي يوفر الفرصة للجميع لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية الجبلية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

ولغرض تقديم تجربة متكاملة للزوار تم توفير مواقف لعربات الطعام مزودة بكامل الخدمات لتوفير الوجبات والمشروبات للزوار في بيئة صحية وآمنة، كما تم إنشاء 122 موقفا للسيارات لضمان سهولة الحركة المرورية وتوفير الطاقة الاستيعابية اللازمة للزوار لإقامة المهرجانات والفعاليات.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على دعم الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات بشكل خاص وتنميتها في المجتمع وذلك تماشيا مع خطة أبوظبي للوصول إلى مجتمع معافى سليم بدنيا وصحيا.

وقال سموه " إن افتتاح مشروع مسار الظفرة للدراجات الهوائية في مدينة زايد يُعد إضافة حقيقية للمرافق الرياضية في الدولة، وسيحقق نقلة كبيرة على مستوى ممارسة اللعبة لمختلف الشرائح والأعمار، ومن شأنه تعزيز الرياضة التنافسية، والرياضة المجتمعية في المنطقة".

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بدور وجهود كل من بلدية منطقة الظفرة ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للدراجات في تنفيذ المشروع ونشر ثقافة رياضة الدراجات وتشجيع فئات المجتمع على ممارستها ورفع مستوى الوعي والتوعية بأهميتها وحث الشباب على التفاعل معها وتوسيع قاعدة اللعبة، وزيادة عدد ممارسيها، وهو ما من شأنه تحقيق قفزة كبيرة لرياضة الدراجات الهوائية خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن مسار الظفرة للدراجات الهوائية، سيكون إضافة كبيرة للمنشآت والمرافق الرياضية في منطقة الظفرة، نظرا لما تحظى به رياضة الدراجات الهوائية من اهتمام كبير من قبل فئات المجتمع وسيعزز من مكانة العاصمة أبوظبي في هذه الرياضة وسيدعم الجهود في التوعية بأهمية الرياضة، وتوسيع قاعدة ممارسة الدراجات الهوائية، لمختلف الفئات والأعمار، وزيادة عدد المنافسات الرسمية، وبطولات الرياضة المجتمعية أيضا.

وتدعم منصة “بايك أبوظبي”، التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في نوفمبر 2021، جهود الإمارة ومساعيها في تكريس ريادتها في احتضان فعاليات عالمية في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتشجيع الجميع على ممارستها باعتبارها نشاطاً ترفيهياً وصحياً ووسيلة تنقل مستدامة ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين.

كما تشمل خطط منصة “بايك أبوظبي” إطلاق العديد من المشاريع الأخرى لتعزيز المرافق الرياضية المتاحة في إمارة أبوظبي، والتي تتناسب والطفرة الكبيرة التي تشهدها رياضة الدراجات الهوائية في أبوظبي بشكل خاص والإمارات عموماً.

حضر الافتتاح .. سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة سهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي وسعادة النخيره ناصر الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية وعدد من المسؤولين.

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