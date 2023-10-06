لليوم الثاني على التوالي .. أبطال الجوجيتسو يواصلون حصد الميداليات ويرفعون رصيدهم إلى 7 ميداليات في الألعاب الآسيوية

المصدر: وام

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واصل أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو حصد الميداليات في دورة الألعاب الاسيوية لليوم الثاني على التوالي ، حيث نجحوا في رفع رصيد الوفد إلى 7 ميداليات بعد الفوز بذهبية وبرونزيتين عن طريق البطلة أسماء الحوسني( ذهبية) وزن 52 كجم للسيدات، و شمسه العامري( برونزية) وزن 57 كجم للسيدات، ومهدي العولقي ( برونزية) وزن 77 كجم للرجال.

وعاشت بعثة منتخب الجوجيتسو (برعاية مبادلة للإستثمار ) اليوم لحظات تاريخية مع عزف السلام الوطني للدولة على منصة التتويج لليوم الثاني على التوالي والذي رافقه رفع علم الدولة في صالة لينبو شيوشان بمدينة هانجتشو التي استضافت المنافسات.. كما احتفلت البعثة مع البطلة أسماء الحوسني بالذهبية الأولى للإمارات في التاريخ بالألعاب القتالية النسائية.

حضر مراسم التتويج في صالة البطولة بمدينة هانجتشو سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، رئيس بعثة الجوجيتسو، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو ، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي.

وتلقت البعثة اتصالا هاتفيا من سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، حيث هنأ الفائزين، وطالب باقي اللاعبين الذين سيتنافسون غدا ببذل أقصى الجهد من أجل صعود منصة التتويج مجددا، ورفع رصيد البعثة إلى عدد أكبر من الميداليات الملونة.

انطلقت المنافسات في التاسعة صباحا بتوقيت مدينة هانجتشو الخامسة فجرا بتوقيت أبوظبي، وتم تخصيصها لـ 3 أوزان فقط بواقع وزنين السيدات وهما 52 و 57 كجم، وورن واحد للرجال هو 77 كجم، وامتدت نزالات الأدوار التمهيدية من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ثم أقيمت نزالات الأدوار النهائية اعتبارا من الثالثة وحتى الخامسة مساء.

وبعد مراسم التتويج حرص سعادة محمد سالم الطاهري على الالتقاء باللاعبين واللاعبات وتهنئتهم على الإنجاز، وتشجيع من سيتنافس منهم غدا على بذل الغالي والثمين من أجل رفع علم الدولة، وترجمة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة إلى إنجازات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن كل المجتمع الأماراتي ينتظر نتائجهم الطيبة لمشاركتهم الفرحة، وأن الحميع يثقون فيهم وفي رياضة الجوجيتسو التي تفي دائما بالوعود في كل المناسبات، وترفع علم الدولة في كل المحافل.

وهنأ معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية البعثة على الإنجازات من خلال اتصالا هاتفيا مع محمد سالم الظاهري رئيس الوفد.

وتلقت البعثة تهنئة وزير الشباب والرياضة الكازاخستاني يرميك مارزيكباييف الذي أشاد بالمشروع الإماراتي للجوجيتسو خلال حديثه مع فهد على الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، كما أشاد بجهود سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي التي قادت آسيا لتكون الرقم الصعب في المشهد العالمي للجوجيتسو، مؤكدا أن بلاده استفادت من المشروع التطويري الذي تتبناه الإمارات للنهوض باللعبة في آسيا، وأن كازاخستان حينما تستثمر في رياضة الحوجيتسو ولاعبيها فإنها تضع إمكاناتها في الاتجاه الصحيح نظرا للقيم المهمة التي ترسيها تلك الرياضة في الأجيال الجديدة، وأبرزها الصبر والتحمل والشجاعة والثقة بالنفس.

وقام سعادة محمد سالم الظاهري بتوجيه الدعوة إلى الوزير الكازاخستاني لحضور منافسات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام في أبوظبي من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل بصالة مبادلة أريتا في مدينة زايد الرياضية.

من ناحيتها أكدت البطلة أسماء الحوسني أنها فخورة بالإنجاز الذي حققته في آسياد هانجتشو، وأنها تهدي الميدالية الذهبية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لدعمهما الكبير للجوجيتسو، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك " أم الإمارات " رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرعايتها ودعمها للمرأة الأماراتية من أجل تمكينها في كل المجالات.

وقالت أسماء الحوسني:" أستعد لهذه الدورة منذ 4 سنوات، وكنت على ثقة من تحقيق إنجاز لأن الفتاة الإماراتية حينما تحصل على الفرصة والدعم تحقق الهدف مهما كانت صعوبته.. كانت أسعد لحظة في حياتي حينما ارتفع علم الإمارات اليوم في الصين مع عزف السلام الوطني، تعبنا كثير وواصلنا الليل بالنهار في التدريبات والمعسكرات والبطولات من أحل هذه اللحظة التاريخية، وحينما صعدت إلى منصة التتويج نسيت كل التعب لأنني شعرت بالفخر لرد جزء من الجميل للوطن".

أما البرازيلية مارينا ريبيرو مدربة منتخب السيدات فقد أكدت أن الإنجازات التي تحققت على مدار اليومين أمس واليوم بسواعد بنات الإمارات لم تأت من فراغ، بل نتيجة جهد وعرق وتضحيات كثيرة من البنات على مدار السنوات الماضية، وأنها فخورة بتجربتها مع منتخب الإمارات للسيدات، لاقتناعها بإمكانات ومواهب بنت الإمارات، وقدرتها على تحدي المستحيل حينما تمنح الفرصة والثقة والدعم.

وقالت مارينا:" أسماء تعرضت لضغوط هائلة خصوصا في النزال النهائي مع بطلة الصين صاحبة الخبرة الطويلة والتي يتحاوز عمرها الـ 30 عاما، فضلا عن الجمهور الصيني الذي هز المدرجات بالتشجيع، ويحسب لأسماء أنها لم تهتز أو تفقد التركيز، وظلت في أعلى درجات الكفاءة حتى أنهت النزال في صالحها عن جدارة واستحقاق، كما أنني أشيد بجهود كل لاعبات المنتخب، الفائزات وغير الفائزات، لأن المنافسة كانت قوية للغاية في أكبر محفل آسيوي يقام كل 4 سنوات".

وفي السياق ذاته أكدت شمسه العامري الفائزة ببرونزية وزن 57 كجم أنها لم تدخر أي جهد في النزالات، وأنها كانت تتمنى تحقيق الذهب، لاهدائه إلى الوطن الغالي، وأنها استفادت الكثير من الدروس من تلك البطولة، وأولها التمسك بأعلى درجات التركيز طوال النزال، لأن النقاط تضيع في اجزاء من الثانية.

ومن جانبه قال مهدي العولقي صاحب برونزية 77 كجم للرجال:كانت نزالات قوية، كنت أتمنى الفوز بالذهب، الا أن التوفيق لم يحالفني في الثواني الأخيرة بنصف النهائي، و البرونزية كانت مضمونة لأن الطرف الآخر في النزال كان زميلي فراج العولقي، استفدنا الكثير من المشاركة والقادم أفضل.

و في سياق متصل تجاوز كل من فيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وشما الكلباني، ومهرة محفوظ اجراءات الوزن الرسمية اليوم للمشاركة في نزالات الغد التي تم تخصيصها لوزنين فقط هما 63 للسيدات، و85 للرجال.

وأكد فيصل الكتبي قائد المنتخب أنه وكل زملائه مستعدين لخوض منافسات الغد، وأن المعنويات مرتفعة للغاية، بعد إنجازات زملائه وزميلاته في اليومين الأول والثاني.

وقال الكتبي:" كنت أعرف منذ فترة طويلة أنني سألعب في وزن 85 كجم، وبالتالي لم يكن لدي أي معاناة في ضبط ميزاني، كما أنها ليست المرة الأولى التي أشارك فيها بوزن 85 كجم، حيث سبق لي المشاركة فيه من قبل كثيرا، وأنا متفائل جدا بتحقيق إنجاز غدا بإذن الله، خاصة أننا ندخل البطولة ونحن في صدارة التصنيف القاري".

واختتمت الإمارات مشاركتها في اليوم الثاني متصدرة الترتيب العام برصيد 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين.

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