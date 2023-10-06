حققت 16 ميدالية في النسخة الحالية.. حصاد تاريخي للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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رفعت الإمارات حصادها إلى 16 ميدالية ملونة ضمن النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في مدينة هانغتشو الصينية، التي تختتم منافساتها بعد غد (الأحد)، لتحقق بذلك أعلى حصاد من الميداليات في نسخة واحدة في تاريخ مشاركاتها في «الآسياد»، وتكسر حاجز 13 ميدالية، التي فازت بها في الدورة الماضية «جاكرتا 2018».

ونجح رياضيو الإمارات في إضافة 5 ميداليات ملونة جديدة في منافسات اليوم (الجمعة) تحققت بواسطة ثلاثي منتخب الجوجيتسو أسماء الحوسني (ذهبية وزن 52 كغم)، وشمسة العامري (برونزية وزن 5 كغم)، ومهدي العولقي (برونزية وزن 77 كغم)، بينما تمكن منتخبنا الوطني للفروسية من الفوز بميداليتين فضية وبرونزية في مسابقة فردي قفز الحواجز، جاءت الأولى عن طريق عمر المرزوقي (فضية)، والثانية بواسطة عبدالله المري (برونزية).

وتوزعت باقي الميداليات (11 ميدالية )، التي فازت بها الإمارات منذ بداية الدورة الحالية بين 4 ألعاب، هي رياضة الجوجيتسو التي حققت في منافسات أمس (الخميس) 4 ميداليات ملونة جاءت بواسطة خالد الشحي (الميدالية الذهبية في وزن 62 كغم) إثر تغلبه على زميله خالد البلوشي الذي فاز بالفضية في نهائي إماراتي خالص، كما فازت بلقيس الهاشمي بفضية وزن 48 للسيدات، وأحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كغم، بينما أهدت رياضة الجودو 5 ميداليات ملونة للإمارات بواسطة عمر ماجومدوماروف، صاحب ذهبية مسابقة وزن فوق 100 كغم، وميدالية فضية للاعبة بشيرات خرودي بوزن تحت 52 كغم، و3 برونزيات عن طريق كل من نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم، وجريجوري أرام في مسابقة وزن تحت 90 كغم، وظافر كوسوفو في وزن تحت 100 كغم، كما يضم حصاد الإمارات ميدالية برونزية حققها الدراج أحمد المنصوري في سباق الأمنيوم، وميدالية برونزية فاز بها منتخب الفروسية في مسابقة الفرق لقفز الحواجز.

وتشارك الإمارات في النسخة 19 من دورة الألعاب الآسيوية بوفد رياضي يضم 140 لاعباً ولاعبة من 20 رياضة فردية وجماعية، بينما سجلت أول مشاركة لها في دورات الألعاب الآسيوية في النسخة الثامنة عام 1978 في بانكوك.

بداية المسيرة

وبدأت رياضة الإمارات مسيرة التتويجات في الدورة منذ النسخة الـ12 في هيروشيما باليابان 1994 عندما حصدت 4 ميداليات (فضية وثلاث برونزيات)، وفي بانكوك 1998، فازت بميدالية برونزية، وفي بوسان 2002 حققت ثلاث ميداليات (فضيتان وبرونزية)، وفي «آسياد الدوحة 2006» فازت الإمارات بـ10 ميداليات، بواقع (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات)، وفي «آسياد جوانزو 2010» حصلت الإمارات على خمس ميداليات (أربع فضيات وبرونزية)، وفي «إنشيون 2014» حققت أربع ميداليات، بواقع (ذهبية وثلاث برونزيات) مقابل 13 ميدالية في النسخة الماضية «آسياد جاكرتا 2018»، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و5 برونزيات.

وبتحقيقها 16 ميدالية ملونة في الدورة الحالية، رفعت رياضة الإمارات رصيدها إلى 56 ميدالية على مدار مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية، وهي أمام فرصة تاريخية لزيادة غلتها من الميداليات في ختام منافسات الجوجيتسو غداً (السبت)، إذ يحظى منتخبنا الوطني بحظوظ وافرة لتحقيق المراكز الأولى في أكثر من وزن.

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