«متباهي عذبة» يحصد كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد الجواد «متباهي عذبة»، لعذبة للسباقات، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، لقب كأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة، بمضمار تولوز الفرنسي.

وبلغت جائزته 16 ألف يورو، وأقيم برعاية النسخة الـ 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وحقق «متباهي عذبة» الفوز بفارق 6,5 أطوال عن وصيفته المهرة «زوينا ستار» للمالكة والمدربة فيكتوريا ميركادير، وقيادة الكساندر جافلان.

ويقام المهرجان بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، ورعايتها في مختلف القارات.

وقامت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان بتتويج ممثل «عذبة» عبد المنعم أحمد بكأس المركز الأول، برفقة المدربة اليزابيث بيرنارد، والفارس جان إيجوم.

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