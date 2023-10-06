الرحماني: الأسرة الدولية تثمّن دعم منصور بن زايد للخيل العربية

المصدر: أبوظبي – البيان

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عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «إفهار» اجتماعها السنوي في باريس بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ضمن محاور الاتحاد وخططه المتواصلة للارتقاء ببرامج ومبادرات رفع شأن الخيل العربي عالمياً.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، استعراض واقع السباقات الحالية في كل الدول، والنقلة النوعية التي تشهدها سباقات الخيل العربية، وارتفاع عددها بكل دول العالم، ما يؤكد حسن برامج التخطيط التي يطبقها الاتحاد الدولي وانسجامه مع خطط الدول الداعمة لنهضة مسيرة الخيل العربي.

وشهد الاجتماع اعتماد طلب انضمام 4 دول جديدة لمظلة الاتحاد الدولي، هي: الكويت، وتشيلي، وبوليفيا، والأورغواي، كما شهد الاجتماع انتخاب ممثلي 4 دول في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، هي: فرنسا، والمغرب، وعُمان، والسعودية، التي حجزت مقعدها للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية منذ تأسيسه.

واستعرض الاجتماع ضمن أجندة أعماله التطورات الكبيرة لسباقات الخيول العربية في سلطنة عُمان بعد التغيير الجذري في هيكلة الفروسية، وشهد اعتماد آلية التحديث الجديدة في الموقع الإلكتروني، كما تمت الموافقة بعد الإجماع بالتصويت على قرار عدم مشاركة الأفراس في السباقات مباشرة لغاية تخطيها مدة 6 أشهر بعد الولادة، كما شهد الاجتماع عودة لبنان إلى أجندة سباقات الاتحاد الدولي للخيل العربي، بجانب مناقشة واستعراض اتفاقيات جديدة سترى النور في الجزائر خلال الفترة المقبلة، كما تمت الموافقة على رعاية مهرجان للخيل العربي في إيطاليا، وسباقات في دول: أمريكا، وبلجيكا، والبرازيل، وإيران، والجزائر، وسوريا.

وقدمت تونس خلال الاجتماع شكرها لرئيس الاتحاد الدولي فيصل الرحماني، لدعمه وتبنيه مبادرة دفع جوائز الملاك في سباقات تونس خلال عامين ونصف.

وفي ختام الاجتماع تقدمت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية بشكرها وامتنانها لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لدعمه السخي واهتمامه الكبير ورعايته المتواصلة لمسيرة تقدم وازدهار الخيل العربي عالمياً، ودوره الريادي في تحقيق النقلة النوعية والحقبة الذهبية لسباقات الخيول العربية.

وأعرب فيصل الرحماني عن تقديره للدول الأعضاء في الجمعية العمومية، مرحباً بالأعضاء الجدد المنضمين حديثاً للاتحاد الدولي، متقدماً بالتهنئة للأعضاء الذين تم انتخابهم لعضوية المكتب التنفيذي.

ازدهار

وقال: فخورون بالمرحلة التي وصل إليها الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية، والازدهار الكبير الذي تشهده كل دول العالم، الذي بات واقعاً نعيشه خلال أجندة السباقات التي ارتفعت بطريقة مميزة ورائعة تنسجم مع الأهداف التي تم وضعها منذ بداية تولينا المهمة في الاتحاد الدولي. وأضاف: نشهد توسعاً كبيراً في دائرة أعضاء الجمعية العمومية وانضمام أعضاء جدد؛ ما يعني امتداد وشمولية خططنا وبرامجنا لجميع الدول وانفتاحها بتشجيع مستمر للاتحادات ومضامير العالم لتعزيز وجود سباقات الخيل العربية في أجندة نشاطاتهم وفعالياتهم في الفروسية، الأمر الذي يؤكد المكانة المتقدمة لبرامج الاتحاد الدولي، والتعاون المميز من جميع الأعضاء والاتحادات وممثلي الدول.

وأضاف: بكثير من الفخر والاعتزاز نثمن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مجدد الخيل العربي، وراعي نهضتها وتفوقها في العالم، ورعايته المستمرة لبرامج الاتحاد ومبادراته المتواصلة لتطوير منظومة سباقات الخيل العربي في العالم، والاستمرار بتشجيع الملاك والمربين للاعتناء بالخيل العربي ورفع مستويات الإنتاج. وقال: لولا دعم سموه لما تحققت هذه النجاحات والإنجازات للخيل العربية التي تعيش عصرها الذهبي.

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