مباراتان في انطلاقة كأس الإمارات لليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق في السابعة مساء اليوم منافسات كأس الإمارات لرجال اليد، ثالث مسابقات الموسم بمباراتين في المجموعة الأولى، ويستضيف شباب الأهلي نظيره الوصل في موقعة مثيرة، وأوراق الفريقين مكشوفة لمدربي الفريقين من المدرسة التونسية، حيث يقود «فرسان دبي» وليد بن عمر، ويقود «الإمبراطور» محمد بن عثمان.

وتحتضن صالة الشيخ راشد بن حمدان بالقلعة الزرقاء مواجهة النصر والجزيرة، ويقود النصر المدرب المواطن سعيد محمد، والجزيرة المدرب التونسي الجديد كمال بن علي. تقام مباريات كأس الإمارات من ثلاثة أدوار، بمشاركة 8 فرق، وبدون مشاركة لاعبي المنتخب المشاركين في معسكر الإعداد للمنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.

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