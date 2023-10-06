تجمع منتخب الكاتا في صالة الشارقة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يبدأ غداً السبت بصالة نادي الشارقة تجمع منتخب الإمارات للكاتا؛ تلبية لدعوة اتحاد الجودو للأندية، ويقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للكاتا التي ينظمها الاتحاد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي بصالة جامعة السوربون في أبوظبي يومي 28 و 29 الجاري، وتقدمت 31 دولة للمشاركة من بينها المنتخبان السعودي والجزائري، وسيتم خلال التجمع اختيار منتخب الإمارات المشارك في البطولة.

من جانب آخر بدأت استعدادات مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي للمشاركة في العديد من البطولات العربية والخليجية المقبلة، والتي تبرز فيها البطولة العربية التي تقام في تونس في نوفمبر المقبل.

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