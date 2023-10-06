طيران الإمارات ترعى كأس العالم للكريكيت

المصدر: دبي - البيان

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ترعى طيران الإمارات، الشريك العالمي للمجلس الدولي للكريكيت ICC، مجدداً بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال 2023، التي انطلقت منافساتها أمس في الهند، وتستمر حتى 19 نوفمبر المقبل.

ومع انطلاقة النسخة الثالثة عشرة من البطولة عرضت طيران الإمارات مقطع فيديو مرحاً، يظهر فيه اللاعب الهندي دينيش كارثيك، وهو يستمتع بإثارة المباريات مباشرة على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، وهو يجلس في الدرجة السياحية الممتازة، وسوف تتوفر هذه الدرجة الجديدة على رحلات الناقلة إلى كل من مومباي وبنغالورو اعتباراً من 29 الجاري.

وتقام مباريات كأس العالم للكريكيت للرجال لعام 2023 في 10 مدن هندية، بمشاركة 10 فرق من الدول، بما فيها فريق إنجلترا حامل اللقب لعام 2019، ووصلت الكأس الفضية والذهبية بالفعل إلى الهند قبل انطلاق البطولة.

وتقام أول 45 مباراة في أحمد آباد وحيدر آباد ودارمشالا ودلهي وتشيناي ولكناو وكولكاتا وبنغالورو وبونا ومومباي في دور التأهل لمباريات نصف النهائي، التي ستقام على ملعب وانكيدي في مومباي وحدائق عدن في كولكاتا.

وتقام المباراة النهائية يوم 19 نوفمبر على ملعب ناريندرا مودي في أحمد آباد، الذي يُعد أكبر ملعب رياضي في العالم، ويتسع لنحو 132 ألف متفرج.

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