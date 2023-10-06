الجوجيتسو يهدي الإمارات 4 ميداليات في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو - البيان

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أهدى أبطال الجوجيتسو 4 ميداليات للإمارات في اليوم الأول لمنافسات اللعبة بدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو بالصين، وحصد خالد الشحي ذهبية وزن 62 كلغم، إثر تغلبه على زميله خالد البلوشي، الذي فاز بالفضية في نهائي إماراتي ، كما فازت بلقيس الهاشمي بفضية وزن 48 كلغم للسيدات، وأحرز محمد السويدي فضية وزن 69 كلغم.

وبميداليات الجوجيتسو، ارتفع حصاد الإمارات إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و5 برونزيات، واحتلت الإمارات المركز الرابع عربياً بجدول الترتيب العام للدورة، مع نهاية اليوم الثاني عشر، وفي المركز الـ 19 بالجدول.

وعاشت بعثة الإمارات لحظات سعيدة، عندما تم عزف السلام الوطني الإماراتي على منصات التتويج، بحضور محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس بعثة المنتخب، ومهند النقبي قنصل عام دولة الإمارات في الصين، وفارس المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وفهد الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، واليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والألماني خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي.

وأهدى محمد الظاهري الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات كانوا عند حسن الظن ، وبذلوا جهداً كبيراً، خاصة أن الإمارات شاركت بـ 6 لاعبين ولاعبات، صعد منهم 4 إلى منصات التتويج في الدورة القوية التي تحظى بمشاركة أبطال آسيا.

وأكد فارس المطوع أن إنجاز منتخب الجوجيتسو، يدعو للفخر بأبطال رياضيين يدركون قيمة وأهمية الإنجاز، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل رؤية علم الوطن عالياً على منصات التتويج،.

وثمّن المطوع الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي يلقاها القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة، ما ساهم في منح هذا القطاع المهم مزيداً من النجاح والتقدم، والوصول إلى تحقيق النتائج المميزة، مشيداً برؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في متابعة جميع الرياضيين، وتوفير كافة سبل النجاح لهم، للوصول إلى أفضل المستويات.

وعبّر خالد الشحي عن سعادته بالميدالية الذهبية التي توج بها، مؤكداً أنه يهديها إلى القيادة الرشيدة، وإلى شعب الإمارات، وأسرته التي تدعمه بكل قوة وقال : بعد الفوز بذهبية آسيا هذا العام، وعدت عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي بذهبية الآسياد، وفرحتي كبيرة لأنني أوفيت بوعدي، ولن أتوقف عن التدريبات أو أخلد للراحة، قبل الفوز بذهبية بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو .

وعن لحظة عزف السلام الوطني للإمارات قال: هي لحظة لا تنسى، شعرت بفرحة غامرة، فالوطن الذي أعطانا كل شيء، يجب أن نضعه دائماً في القمة على رؤوس الجميع.

وأكدت بلقيس الهاشمي، والتي لم تتجاوز 18 عاماً، أنها كانت تتمنى الفوز بالذهب، وإهداءه للإمارات وقيادتها الرشيدة، التي تدعم أبنائها وبناتها لتمكينهم في كل المجالات، وقالت: تعلمت الكثير من الدروس ، والتي ستنعكس على أدائي في البطولات المقبلة.

وتوجه خالد البلوشي بالشكر إلى اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورئيسه عبد المنعم الهاشمي، الذي يتابع كل التفاصيل الخاصة بالمنتخبات، وبرامج نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، مؤكداً أنه فخور بإنجازه خاصة أن النهائي الذي خاضه في المنافسات كان أمام زميله بالمنتخب خالد الشحي.

من ناحية أخرى، تستأنف اليوم منافسات الجوجيتسو في 3 أوزان، ويمثل الإمارات فيها كل من حصة الشامسي، وشمسة العامري في وزن 52 كلغم، وهيا الجهوري، وأسماء الحوسني في وزن 57 كلغم، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن 77 كلغم للرجال.

نتائج

أنهى عبد الله آل علي دراج منتخبنا، سباق الطريق للرجال لمسافة 207 كم، في المركز الثامن، بزمن قدره 4:31:11 ساعات، في المشاركة الآسيوية الأولى له.

تاريخ

دخلت وافية المعمري لاعبة منتخب الإمارات ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، تاريخ «الآسياد»، بعد تحقيقها تعادلاً تاريخياً مع الإندونيسية الأستاذة الدولية الكبيرة إيرينا سوكندر بطلة آسيا، في أطول مباراة زمناً، حيث استغرقت 5 ساعات و32 دقيقة و23 ثانية، على مدى تاريخ الدورة على مستوى كل الألعاب، وليس الشطرنج فحسب، وشهدت المباراة منافسة قوية، وصلت إلى 171 نقلة.

وخسرت فاطمة خصيف لاعبة منتخبنا للكاراتيه، من نظيرتها اليابانية كاما تسوباسا، بمسابقة وزن 68 كلغم للكوميتيه للسيدات، كما تخوض سارة العامري منافسات الكوميتيه للسيدات وزن 61 كلغم. ويخوض منتخبنا للشطرنج، منافسات الجولة الثامنة بمسابقة الفرق للسيدات، كما يشارك منتخبنا لقفز الحواجز مسابقة الفردي، في محاولة لإضافة ميدالية جديدة.

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