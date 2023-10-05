إضافة سباقين جديدين في بطولة العالم للسبارتن

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق سباقين إضافيين في بطولة العالم للسبارتن 2023، الأول لمسافة 3 كم، والثاني ليلياً لمسافة 5 كم.

يجتمع رياضيون من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي للمرة الثالثة للمنافسة والفوز ببطولة العالم للسبارتن 2023 المقامة في صحراء الوثبة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وينطلق السباق البالغ مسافته 3 كيلومترات من خلال جولة تصفيات أولية، ويتنافس الرياضيون في مسار سباق بطول 1 كيلومتر مع 10 حواجز للتأهل إلى الجولة الثانية. وتشتد المنافسة في التصفيات نصف النهائية، حيث يتواجه المشاركون في مسار سباق آخر بطول 1 كيلومتر مع مجموعة من الحواجز الأخرى. وتتألف المرحلة النهائية، من 3 جولات تُقام على مسار 1 كيلومتر مع 30 حاجزاً ويتأهل إليها أفضل 15 مشاركاً من الرجال والسيدات للتنافس على لقب البطولة. ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في فئتي الذكور والإناث على جوائز كبيرة من إجمالي الجوائز التي يبلغ مجموعها 85 ألف دولار.

الانطلاقة الرسمية

ويقام السباق الليلي لمسافة 5 كم يوم 8 ديسمبر ليمثل الانطلاقة الرسمية لبطولة العالم في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تنطلق فعاليات السباق في مضمار سبارتن سبرينت المضاء بالكامل والبالغ طوله 5 كم وسط الصحراء، ويتضمن السباق الافتتاحي سباقين.

وبعد نهاية السباق الليلي، تنطلق عروض الموسيقى الحية على المسرح الرئيسي، يليها استعراض لأعلام الدول المشاركة، ثم إقامة جلسة حوارية ملهمة للرياضيين المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

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