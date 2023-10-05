أبطال الإمارات يتوجون بذهبية و3 فضيات في «آسياد الصين»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حقق أبطال الإمارات في رياضة الجوجيتسو ذهبية و 3 فضيات اليوم الخميس ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في مدينة هانغجو الصينية، وتوج البطل الإماراتي خالد الشحي بذهبية وزن 62 كلغم بفوزه على مواطنه خالد البلوشي الذي نال الفضية، وقد تابع الشحي 21 عاماً تألقه في 2023، بعدما سبق له الفوز بذهبيتي بطولتي العالم للكبار في منغوليا وتحت 21 سنة في كازاخستان، كما توج محمد السويدي بفضية تحت 69 كلغ بعد خسارته أمام نورزان باتيربيكوف من كازاختسان، ليثأر الأخير من هزيمته أمام نفس اللاعب في بطولة آسيا السابعة التي أقيمت هذا العام في تايلاند.

كما نالت بلقيس الهاشمي فضية وزن تحت 48 كلغ، وكانت قد حصدت اللاعبة نفسها أخيراً ذهبيتين وزن 45 كلغ في بطولتي العالم للكبار وتحت 21 سنة بأقل من شهرين.

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