منتخب الجودو يعلن قائمة غراند سلام أبوظبي

المصدر: دبي ـ البيان

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ينطلق اليوم في جورجيا معسكر منتخبنا الأول للجودو، والذي يستمر حتى الثلاثاء المقبل موعد الوصول إلى البلاد للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري، وأعلن الجهاز الفني بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف، القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني وضمت 8 لاعبين ولاعبات: بشيرات خرودي التي تشارك في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان وزن تحت 57 كجم، و6 لاعبين هم: نارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، عبدالكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، ويرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية.

فعاليات

من جانبه، وجه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الجودو العالمية الثلاث التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 24 أكتوبر الحالي وحتى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي بصالة مبادلة ارينا بمدينة زايد الرياضية وصالة جامعة السوربون في أبوظبي، الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو، برئاسة المجري ماريوس فايزر لحضور فعاليات تلك البطولات التي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 80 دولة من مختلف القارات.

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