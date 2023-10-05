الفجيرة جاهزة لمونديال بناء الأجسام للهواة والمحترفين

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام «مستر ومس وورلد» المقررة انطلاقتها غداً مدة يومين، بمجمع زايد الرياضي جهوزيتها الكاملة لانطلاق منافسات البطولة التي تقام بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في لعبة بناء الأجسام من الهواة والمحترفين لكلا الجنسين، وتقام المنافسات غداً الجمعة والسبت بينما ينطلق عند الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس التسجيل والميزان.

وتقام البطولة بإشراف الاتحادين الدولي والإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية ويترأس اللجنة المنظمة للبطولة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومدير البطولة خليل معروف.

جهود

وفي سياق متصل، تفقد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برفقة اللجنة المنظمة مكان إقامة البطولة في مجمع زايد الرياضي، وأشاد بالجهود المبذولة لإخراج البطولة بشكل لائق وبما يتناسب ومكانة البطولات الرياضية التي تقام في الفجيرة، مؤكداً أن بطولات بناء الأجسام التي تقام سنوياً في الفجيرة وخصوصاً «مستر اند مسز وورلد»، تعد من أبرز البطولات.

على جانب آخر، وصل إلى الفجيرة أمس رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور الإسباني رافائيل سانتوغا وعدد من القيادات الرياضية العالمية من مختلف قارات العالم لمتابعة الحدث العالمي.

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