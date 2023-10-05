اكتمال عقد المتأهلين في بطولة «ميني فوتبول»

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

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اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية لبطولة النسخة الأولى لكرة القدم المصغرة «الميني فوتبول»، التي تم إشهارها مؤخراً تحت مظلة اتحاد الإمارات للرياضة للجميع واللجنة التنفيذية للميني فوتبول والتي تم اعتمادها من هيئة الرياضة برئاسة سعيد العاجل، بتأهل فرق بلدية دبي، وروزبيري العالمية، والنجوم، وأكاديمية الريس، وأدنوك، وسبورت فور أول، وجالاكسي، وأكاديمية الريس.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهات مثيرة في ربع لنهائي الذي سينطلق بعد غد السبت، عندما يلتقي في المباراة الأولى بلدية دبي مع النجوم، وروز بيري العالمية مع أكاديمية الريس في المباراة الثانية، وأدنوك مع كلباء في المباراة الثالثة، وسبورت فور أول مع جالاكسي في المباراة الرابعة.

ختام

وأكد سرمد الزدجالي مقرر اللجنة ورئيس اللجنة التنفيذية، أن ختام البطولة سيكون الأحد المقبل على ملاعب «دبي بولارز» المتاخمة إلى برج خليفة ودبي مول في داون تاون دبي، كما أن اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة «ميني فوتبول»، رتبت كل الأمور كي تلعب مباراتي نصف النهائي في توقيت واحد وعلى ملعبين مختلفين ومنفصلين في نفس موقع ومقر البطولة بملاعب دبي بولارز. وواصل: يلتقي الفائزان في النهائي في نفس اليوم أي أن كل فريق سيلعب مباراتين في اليوم ذاته، موضحاً أن اللجنة أطلعت كل الفرق مسبقاً على نظام البطولة، موضحاً أن هذه الناحية ستضفي مزيداً من الإثارة للأدوار النهائية التي يتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير، خصوصاً وأن الأدوار التمهيدية حظيت بحضور نوعي وجيد من المتابعين والمهتمين بمنافسات كرة القدم المصغرة.

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