«الشراع الحديث» في أبوظبي تنطلق السبت

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية تنطلق السبت والأحد المقبل منافسات الجولة الخامسة من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث «سباق أبوظبي للريجاتا». وتضم المنافسة فئات الأوبتيمست للناشئين والإلكا بفروعها المختلفة 4 و6 و7، كما تنطلق أيضاً يوم الأحد منافسات بطولة الشراع الحديث لأصحاب الهمم (باهيا) والتي تقام أيضاً مع تفاصيل هذه الجولة.

وتأتي الجولة الخامسة كي تقام للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي هذا الموسم وبمشاركة قوية للمدارس والأندية المختصة بالشراع الحديث، ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة والختامية من البطولة في إمارة دبي في شهر ديسمبر المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز