لجنة «ترايثلون دبي للسيدات» تستعد للنسخة السادسة

المصدر: دبي - البيان

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استعداداً لانطلاق فعاليات النسخة السادسة لترايثلون دبي للسيدات، عقدت اللجنة المنظمة للحدث الأول من نوعه في المنطقة، المخصص للسيدات فقط، اجتماعاً تنسيقياً في مقر نادي دبي للسيدات، بحضور ممثلي الجهات الحكومية الراعية والداعمة، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإقامة هذا السباق المميز الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات الأحد 22 الجاري، متضمناً ثلاثة أنواع من الرياضات، هي السباحة والدراجات الهوائية والجري.

ويستقطب الترايثلون فتيات وسيدات من مختلف الجنسيات والمستويات الرياضية، ضمن الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، وتتاح المشاركة فيه بشكل فردي أو جماعي عبر تكوين فرق، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي حتى 15 الجاري.

واستعرض الاجتماع تنسيق جهود ومهام الجهات الحكومية الراعية والداعمة، والتي تشمل شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، من تنظيم وتأمين للمسارات وفقاً للجدول الزمني للسباقات الثلاثة ومواعيد الإغلاق الجزئي للطرق خلال مرور سباقات الدراجات الهوائية والجري في المناطق المحددة بشارع جميرا وقناة دبي المائية.

رؤية

من جانبها، أعربت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، عن سعادتها بهذا الحدث الذي يستضيفه نادي دبي للسيدات للمرة السادسة على التوالي ضمن شراكته الاستراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، مشيرةً إلى أنه يواكب رؤية القيادة الرشيدة الداعمة لرياضة المرأة، وتوجيهاتها بتسخير كافة الإمكانات وسبل التشجيع لتعزيز مشاركتها في المنافسات الرياضية محلياً وعالمياً.

وأضافت نعيمة أهلي: يأتي تنظيم ترايثلون دبي للسيدات ترجمةً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، بتعزيز الحضور النوعي للمرأة في المشهد الرياضي بالدولة.

نجاح

من جانبه، قال علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: «يعد ترايثلون دبي للسيدات من أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة للمرأة على أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يساهم بشكل كبير في تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ويحفزهن على التنافس للفوز بالألقاب، كما يعكس الجهود المبذولة لتطوير الرياضة النسائية وإبراز دور المرأة في المحافل الرياضية، لقد حقق ترايثلون دبي للسيدات على مدار السنوات الخمس الماضية نجاحاً كبيراً، ولم يكن هذا النجاح عملاً فردياً إنما كان نتيجة تضافر الجهود وبفضل دعم شركائنا في النجاح من المؤسسات الداعمة والراعية للحدث.

جهود

تتكامل جهود الإدارات المعنية بالجهات الحكومية الشريكة قبيل وخلال وبعد الانتهاء من الحدث، حيث تقوم شرطة دبي بتوفير موكب خاص لتأمين سباق الدراجات الهوائية من بداية انطلاقته حتى نهايته في المناطق المحددة بشارع جميرا.

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