منتخب الإمارات يتألق بمونديال المواي تاي

المصدر: أبوظبي – البيان

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نجح منتخبنا الوطني للمواي تاي في مواصلة عروضه القوية ونتائجه المميزة في بطولة العالم للمواي تاي المقامة في مدينة أنطاليا بتركيا تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبمشاركة منتخبات أكثر من 100 دولة.

ونجح 6 لاعبين في حسم مواجهات نصف النهائي والتأهل للأدوار النهائية من البطولة العالمية للمواي تاي، حيث تأهل عماد يوسف إلى نهائي وزن 75 كجم، وخالد مفيد إلى نهائي وزن 81 كجم، وزينب بوحمادة إلى نهائي وزن 57 كجم، ورافي رمزي إلى نهائي وزن 86 كجم، ومحمد مرضي إلى نهائي وزن 67 كجم، وسعيد عبدالله أحمد. إلى نهائي وزن 52 كجم.

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