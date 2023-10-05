البطائح بطلاً لسوبر كرة الصالات بركلات الترجيح

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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توج اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، فريق البطائح بطلاً لكأس السوبر لكرة قدم الصالات بعد فوزه بركلات الترجيح 4 - 3 على خورفكان، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي 1 - 1، حيث تقدم البطائح عن طريق راشد عبيد وعادل خورفكان عن طريق محمد أياد، واستمر التعادل في الوقت الإضافي ليصلا لركلات الترجيح التي ابتسمت للبطائح 4 - 3، وبهذا الفوز يكون البطائح حقق «الثنائية» خلال 10 أيام فقط، حيث توج قبلها بأول ألقاب الموسم «كأس الاتحاد» للعبة.

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