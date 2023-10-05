«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل في الدورة السابعة

المصدر: دبي - البيان

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في إطار الجهود المبذولة لتحويل الرياضة إلى أسلوب حياة وتزامناً مع استهداف جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، أعلن «تحدي دبي للياقة» عن فتح باب التسجيل في دورته السابعة المقامة في الفترة من السبت 28 أكتوبر الجاري وحتى الأحد 26 نوفمبر المقبل، متضمنةً مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية المجانية التي تقام في مواقع عدة بالمدينة.

ويسهم «تحدي دبي للياقة»، بشكل مباشر في دعم الجهود الرامية لجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، وذلك من خلال أنشطة متنوعة تقام هذا العام في الهواء الطلق، مما يشجع المشاركين على القيام بتمارين رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً خلال 30 يوماً، التزاماً بأهداف المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في العام 2017 لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي على مدار 30 يوماً، وسيكون بإمكان جميع المشاركين من كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، الاستمتاع بممارسة الأنشطة الرياضية مجاناً التي تشمل القرى، ومراكز اللياقة، والحصص التدريبية، والأنشطة الرياضية المختلفة وفعاليات المشاركة الجماعية.

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يواصل تحدي دبي للياقة، الذي ينطلق بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلهام المقيمين والزوار لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً، والالتزام بالوصول لمستقبل أكثر صحة.

وعاماً بعد عام، يتطور تحدي دبي للياقة، ليصبح واحدة من أكبر فعاليات اللياقة البدنية في العالم، ويؤكد على التزام قيادتنا بالعمل على تعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً.

وفي دورة هذا العام، سنقدم مجموعة أكبر وأكثر شمولاً من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية، وذلك بالتعاون مع مجموعة من الشركاء العالميين، وينصب تركيزنا الأساسي على تشجيع السكان أو الزوار على اختلاف أعمارهم ومستوى لياقتهم البدنية، على الخروج إلى الأماكن المفتوحة وممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً لمدة 30 يوماً».

بدوره، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «هذا الحدث الرائد الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يجسد رؤية القيادة الرشيدة إلى المجتمع وحرصها على سعادته وحيويته وانسجام مكوناته، كما يؤكد مكانة الرياضة في الحياة اليومية لمجتمعنا النشيط والصحي.

وقد حققت هذه المبادرة الرائدة منذ إطلاقها نجاحات رائدة ونمواً كبيراً، كما انتقل تأثيرها إلى خارج حدود الوطن، وامتد تأثرها على مدار العام وليس فقط 30 يوماً حيث أصبح الكثيرون من أفراد المجتمع حريصين على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بشكل يومي في مختلف مناطق دبي، لما لمسوه فيها من فوائد عديدة على الصحة البدنية والنفسية وتعزيز العلاقة بين مكونات المجتمع. ونحن سعداء بتعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة لتنظيم هذا الحدث المميز للعام السابع».

من المتوقع أن تكون دورة العام 2023 من «تحدي دبي للياقة» هي الأكبر منذ انطلاق المبادرة، وستضم ثلاث قرى للياقة البدنية لمدة ثلاثين يوماً بما في ذلك عودة قرية «دي بي ورلد كايت بيتش» للياقة، المليئة بالأنشطة الرياضية في واحدة من أجمل المناطق الساحلية في دبي.

ومركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية برعاية هيئة الطرق والمواصلات، والذي يوفر مسارات خاصة لركوب الدراجات، ذلك بالإضافة إلى «رن أند رايد سنترال» المقدم من مِراس، والذي سيكون بمثابة الوجهة المثالية للأندية والعلامات التجارية الكبرى، ومحبي الجري وركوب الدراجات الهوائية.

ويوفر «تحدي دبي للياقة» 600 جلسة مجانية للياقة البدنية وأكثر من 400 ساعة من الأنشطة على مدار الشهر، تطل جميعها على معالم دبي الرائعة. وسيمكن المكان الجديد الباحثين عن حصص اللياقة البدنية من تحقيق أهدافهم خلال تحدي 30X30.

يضم «تحدي دبي للياقة» 26 مركزاً للياقة البدنية تنتشر في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك واحة دبي للسليكون، ومركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وحتا، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ونادي ضباط شرطة دبي، والتي تقدم جميعها أنشطة رياضية وحصصاً تدريبية مجانية للياقة البدنية.

ويقام «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية «دي بي ورلد» الأحد 12 نوفمبر المقبل وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات، حيث سيوفر للعائلات وعشاق ركوب الدراجات الهوائية، تجربة لا تُنسى خلال مرورهم عبر معالم دبي الشهيرة على طول شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، كما سيعود «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي ودعم «سن اند ساند سبورتس» إلى شارع الشيخ زايد، وسيختتم التحدي الأحد 26 نوفمبر.

شهدت دورة العام الماضي أرقام مشاركة قياسية، بأكثر من 34.897 مشاركاً في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و193.000 مشارك في «تحدي دبي للجري». كما ستشهد دورة هذا العام فعالية كبرى جديدة وهي «تحدي التجديف على الألواح وقوفاً»، الذي يقام في منطقة حتا يوم السبت 18 نوفمبر، ويقدم يوماً حافلاً بالعديد من أنشطة اللياقة البدنية.

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