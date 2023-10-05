حي دبي للتصميم يحتضن «مونديال الشاطئية»

المصدر: (دبي - البيان)

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اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، ملعب حي دبي للتصميم ملعباً رسمياً لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا. واطلعت اللجنة على الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل إطلاق شعار البطولة والكرة الرسمية وكذلك حفل إجراء قرعة البطولة المحدد الجمعة المقبل.

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