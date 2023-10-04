SailGP تعود إلى دبي لسباق "طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار" بالشراكة مع "بي آند أو ماريناز"

المصدر: البيان

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أعلنت الجائزة الكبرى للإبحار SailGP، التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم، عن عودة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار Emirates Dubai Sail Grand Prix إلى ميناء راشد بدبي خلال المدة بين 9 و10 ديسمبر 2023، وذلك بالشراكة مع "بي آند أو ماريناز"P&O) Marinas). وترحّب البطولة هذه السنة بطيران الإمارات كشريك أساسي جديد، بالإضافة إلى "بي آند أو ماريناز" شريكة بطولة العام الماضي، التي حققت نجاحاً مبهراً عبر بيع جميع الأماكن المخصَّصة للجمهور.

يُشار إلى أن تذاكر سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار التي يتم تنظيمها بالشراكة مع "بي آند أو ماريناز" وبدعم من "مجلس دبي الرياضي" قد طُرِحَت للبيع. وتَعِدُ البطولة بالإثارة والتشويق مع خيارات عديدة من الضيافة الراقية التي تتميّز بها دبي. وللمرّة الثانية، سيشارك "منتجع وسبا نيكي بيتش دبي" بأجوائه الاحتفالية الشهيرة عالمياً في هذا الحدث، وذلك من خلال توفير خيارات حصرية لضيوفه وسط ميناء راشد. ويأتي هذا بعد الشراكة الناجحة في بطولة فرنسا للجائزة الكبرى التي أقيمت في سان تروبيه شهر سبتمبر الماضي.

وتشكّل جولة دبي المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع المكوّنة من 13 مرحلة حول العالم، والأكبر في تاريخ الدوري، حيث تتنافس قوارب القطمران البالغ طولها 50 قدماً (F50) فيما بينها على بعد أمتار من الجمهور في ميناء راشد، وقبالة بعضٍ من أبرز المعالم التي تتألّق بها دبي والشهيرة على الصعيد العالمي.

ومن المتوقَّع أن يكرر سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى تميّز وإثارة جولة العام الماضي 2022، وتمتع الجمهور بعطلة نهاية أسبوع أخرى لا تُنسى من السباقات عالية السرعة. والترفيه المذهل على الماء. وينافس في السباق للفوز باللقب فِرَقٌ وطنية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأميركية. وأصبح سباق دبي بسرعة جزءاً أساسياً في جولة SailGP الدولية الناجحة التي تضم مواقع بارزة حول العالم، بما فيها برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

وقال راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لــSailGP: "سعيدون بالعودة مجدداً إلى دبي بعد النجاح المبهر لحدث العام الماضي، ما سيساعدنا على تعزيز طموحاتنا الرامية لتوسعة نطاق انتشار هذه الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ونتطلع الآن، مع الشريكين الرائعين طيران الإمارات و’بي آند أو ماريناز‘، لما يُمكِن أن تقدّمه جولة دبي هذه السنة عبر استقبال مزيد من المتفرّجين واستضافتهم في استاد السباق في ميناء راشد."

من جهته، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "تدعم طيران الإمارات رياضة الإبحار منذ نحو 20 سنة، وبالتالي فإن استقبال بطولة SailGP في دبي يرسخ مكانة المدينة كمحطّة أساسية ضمن أجندة السلسلة الدولية ويُعدّ مبعث فخر واعتزاز لنا. ونحن نتطلّع لمشاهَدة الكثير من الإثارة والتشويق بعد شهور قليلة على واجهة دبي البحرية. كما تؤكد شراكتنا مع SailGP على التزام طيران الإمارات بتعزيز مكانة دبي كمركز للتميُّز الرياضي ووجهة مفضَّلة لتنظيم الفعاليات الرياضية الراقية، وذلك لما تتمتّع به من مَرافق ذات مستوى عالمي ومعالم شهيرة عديدة. وكلنا ثقة في أن هذه الجولة سوف تشهد مجدَّداً من إقبالاً واهتماماً كبيرين في وجود العديد من المجتمعات الحيوية من مختلف الجنسيات، خصوصاً في ظل مشاركة 10 فِرَق وطنية في المنافَسات".

بدوره، قال حمزة مصطفى، المدير التنفيذي للعمليات في ’بي آند أو ماريناز‘: "ها قد عادت بطولة SailGP مجدَّداً إلى دبي! ونحن متحمّسون جداً لتنظيم هذا الحدث الدولي البارز بمجال الإبحار في ’ميناء راشد‘ الذي يشكّل وجهة مثالية لكل ما يتعلّق بالملاحة والإبحار. ونؤكد أن شراكتنا تساهم بفعالية في تعزيز التزامنا بجعل دبي مركزاً بحرياً رائداً ووجهة عالمية لليخوت وعشّاق الملاحة. وبفضل البُنية التحتية الحديثة والمتطوّرة الخاصّة بالمراسي، وتوافر الخيارات الاستثنائية الكثيرة بمجال الضيافة الراقية، فمن المؤكَّد أن تكون مناسَبة هذه السنة تجربة لا تُنسى بالنسبة للجميع. ونحن نتطلّع بشوق لمشاهَدة الرياضيين الدوليين وهم يخوضون المنافَسات القوية في سباق متميّز يحبس الأنفاس."

وسوف يشهد الجمهور في ميناء راشد استعراضات رائعة ومثيرة لقوارب القطمران المزعنَفة (F50) في خمس سباقات على مدى يومين، حيث تتنافس عشرة فرق وطنية من أجل النقاط، ما يقود إلى مواجهة نهائية تحدد الفريق الفائز في الحدث من بين أفضل ثلاثة فرق.

يجب على المشجعين الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من الإثارة في سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار بالشراكة مع "بي آند أو ماريناز" خلال المدة بين 9 و10 ديسمبر للاطلاع على التفاصيل وشراء التذاكر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني SailGP.com/Dubai. سيكون هناك عدد من فئات التذاكر المتاحة؛

المدرج الرئيسي للواجهة البحرية

يُمكِن مشاهَدة سباقات الحركة السريعة للقوارب الشراعية على سطح الماء من مسافة تبعد أقل من 50 متراً عن مسار السباق. ويقع مدرج الواجهة البحرية Waterfront Grandstand في جزء خاص من منطقة المشاهَدة الرسمية، مع شاشات كبيرة وتعليق مباشر على السباق. وسيتمكّن الحضور من الوصول إلى إستاد السباق (Race Stadium) الذي يحتوي على منطقة مخصَّصة لتقديم الطعام والمشروبات ويتضمّن أنشطة مصمَّمة للمشجّعين وأكشاكاً للبضائع.

المدرج الأول للواجهة البحرية بالشراكة مع منتجع وسبا نيكي بيتش دبي

جديد للعام 2023! أصبح الآن باستطاعة الجمهور عيش كل لحظات السباق الأكثر شهرة على الماء وما يتخلّله من حركة وإثارة وتشويق وسط الأجواء المتميّزة والحصرية التي يعبق بها منتجع وسبا نيكي بيتش دبي. فللمرّة الأولى في دبي، لكن في شراكة هي الثانية من نوعها مع SailGP، تنضم منتجعات نيكي بيتش الشهيرة عالمياً إلى هذه البطولة الشيّقة لاستقبال الضيوف ضمن مرافق راقية تصاحبها أجواء حماسية لمشاهَدة مجريات السباق بشكل مختلف، حيث سيستمتعون بالجلوس على مدرج حصري ومشاهَدة البث المباشر للحدَث عبر شاشات كبيرة.

كما هناك اللاونج الفاخر في نيكي بيتش حيث يُمكِن تمضية أوقات ممتعة وتناوُل المأكولات والمشروبات الشهيّة والترفيه عن أنفسهم مع الموسيقى الحماسية التي يقدّمها منسّقو الأغاني في المنتجع. ولا ينحصر الأمر بهذا فقط، إذ تتوفر أيضاً الخدمة الحصرية لركن المركبات، والمسارات الخاصّة للدخول إلى موقع الحدَث وكذلك الوصول إلى منطقة استاد السباق التي تضم العديد من المتاجر وتشهد فعاليات مختلفة.

جولات في مناطق استعداد الفرق

يُمكِن الحصول على فرصة المشارَكة في جولة حصرية والانطلاق وراء الكواليس في SailGP. فضمن فئة الجولات في مناطق استعداد الفرق Team Base Tour، يستمتع الجمهور بجولة حصرية في ممرّات الاستعداد، حيث يقوم الرياضيون وفِرق الشاطئ بإعداد قوارب السباق F50 عالية التقنية. وتوفر الجولة فرصة نادرة لمشاهَدة نخبة من الرياضيين المشاركين في SailGP عن قرب ، بينما تستعد الفِرق للسباق في ميناء راشد.

شاهد السباق على متن قاربك

أخيراً، يُمكِن مشاهَدة السباق من خلال القوارب الخاصّة بالجمهور، حيث يحصل مالك القارب على علم SailGP VIP لمشاهدة السباق في أفضل بقعة ضمن محيط مسار السباق، وذلك في قلب الحدث مباشرة. ويُمكِن الحصول على دخول حصري في يومَي السباق والاستماع أيضاً للتعليق المباشر على السباق عبر VHF، علماً بأنه سيتم وضع القوارب التي لا تحمل العلم المخصَّص للفعالية على مسافة 200 متر على الأقل خلف اليخوت والقوارب التي تحمل العلم.

اليخوت الأدرينالين

شارك في الترويج من قبل وكالة الخدمات البحرية الرائدة بي دبليو إيه لليخوت وبي آند أو ماريناز ، اليخوت الأدرينالين SailGP هي تجربة متميزة لليخوت الفاخرة توفر مشاهدة تفضيلية داخل منطقة الاستبعاد العامة في ميناء راشد. سيحصل الأعضاء أيضا على وصول حصري للحدث ، للحصول على تجربة فريدة من نوعها لسباق الأكثر إثارة على الماء.

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