اتحاد السلة يحدد مواعيد ولائحة الدوري العام

المصدر: (دبي - ياسر قاسم)

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حدد اتحاد الإمارات لكرة السلة شروط ولوائح ومواعيد مسابقة الدوري العام للموسم الحالي، وذلك بناء على جدول الاتحاد الدولي لكرة السلة الخاص بمباريات بطولة «وصل» للأندية 2023 - 2024، وجدول مباريات التصفيات النهائية لكأس آسيا للمنتخبات، وبعد تعديل الاتحاد العربي للعبة موعد بطولة المنتخبات العربية للرجال.

وتقرر أن تكون انطلاقة الدوري 11 الجاري بمشاركة 7 فرق هي: شباب الأهلي حامل اللقب، والنصر، والوصل، والشارقة، والبطائح، والوحدة، والظفرة، وتقام المرحلة الأولى من دورين وتتأهل أول 3 فرق للدور نصف النهائي ثم يلتحق بها فريق رابع من بين الفرق صاحبة المراكز من الرابع للسابع والتي تخوض الدور ربع النهائي من 3 مباريات ويلعب فيها الرابع مع السابع والخامس مع السادس ويتأهل الفائزان لتحديد رابع فرق نصف النهائي. وتختتم المرحلة الأولى الاثنين 15 يناير 2024، وتخلل البرنامج تحديد فترة إعداد المنتخب الوطني للرجال بين 22 و24 نوفمبر المقبل.

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