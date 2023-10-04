الحظ العاثر يحرم فيكتوري 4 من تتويج إيطاليا

المصدر: دبي - البيان

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وقف الحظ العاثر عائقاً أمام طموحات زورق فيكتوري 4، بقيادة المتسابق السويدي إريك ستارك، مع ختام منافسات جائزة إيطاليا الكبرى (ريغوني - سَردِينيَا)، الجولة الرابعة قبل الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة - فورمولا 1.

ونافس زورق الإمارات بقوة على انتزاع المركز الأول في السباق الرئيس في أولبيا، لكنه تعرض لعطل في ناقل السرعة قبل لفتين فقط لتقل سرعته، ويكتفي بالمركز الخامس، خلف بطل السباق زورق السويد 14، بقيادة جوناس أندرسون، والذي احتفل بحسم اللقب مبكراً قبل جولة من الختام، رافعاً رصيده إلى 63 نقطة.

وحل الفرنسي بيتر مورين قائد زورق الصين 7 في المركز الثاني للسباق الرئيس، فيما نجح زورق الشارقة 12، بقيادة المتسابق الهولندي فرديناند زيندبيرجن، في الحصول على المركز الثالث، ليتقدم إلى وصافة الترتيب العام للبطولة العالمية، برصيد 39 نقطة، فيما حصل زورق إيطاليا 97، بقيادة الإيطالي ألبرتو كامبراتو، إلى المركز الرابع في السباق.

واحتل زورق فيكتوري 4، الذي انطلق من المركز الثالث، وتقدم للمركز الثاني في السباق الرئيس، المركز الخامس في الترتيب العام، بعد ما طارد المتصدر الزورق السويدي في 38 دورة حول كورس السباق، قبل أن يداهمه عطل فني، ليحصد 7 نقاط، رفعت رصيده في لائحة الترتيب العام لبطولة العالم 2023، إلى 35 نقطة في المركز الثالث.

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