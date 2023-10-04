قرعة «أبوظبي غراند سلام» للجودو 23 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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حددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، التي يستضيفها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 24 وحتى 26 أكتوبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين الموافق الـ 23 من الشهر الجاري، موعداً لقرعة البطولة عبر «تقنية الفيديو» بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

وذلك استعداداً لبدء منافسات البطولة التي تنطلق مبارياتها صباح اليوم التالي بمنافسات الوزن الخفيف للجنسين. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن كل الترتيبات تمت بنجاح، وأن باب التسجيل سيغلق في الـ 22 الجاري مع تأكيد وصول المنتخبات للبلاد، حسب لائحة البطولة.

وتقدمت حتى الآن 63 دولة للمشاركة في الحدث عبر موقع الاتحاد الدولي من بينها 8 منتخبات عربية وهي: البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، المغرب، لبنان، وجيبوتي بجانب منتخب الإمارات الذي يشارك بـ 8 لاعبين من الجنسين. وعن آخر استعدادات المنتخب، ستنطلق اليوم عقب مشاركة المنتخب الإيجابية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين والتي حقق خلالها إنجازاً تاريخياً لرياضة الإمارات قبل استضافة بطولة أبوظبي المقبلة.

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