رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة لـ«البيان »: دبي نموذج عالمي في تعزيز التنقل المستدام والمبتكر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد أليكس فورز رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، أن دبي تشكل نموذجاً عالمياً رائداً في تعزيز التنقل المستدام والمبتكر عبر مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم، والعمل دائماً على إيجاد حلول تنقل جديدة تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل البديلة، ومنها استخدام سكوتر كهربائي في مختلف مناطق دبي.

جهود

وكشف أليكس فورز في حديث لـ«البيان» عن أن اختيار دبي لاستضافة أول بطولة للسكوتر الكهربائية السريعة، المقررة 16 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 من نخبة الدراجين العالميين، يأتي تقديراً لجهودها الكبيرة لتحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية والدراجات الهوائية والسكوتر وغيرها، إضافة إلى تفردها ببنية تحتية متكاملة وصديقة للجميع، والتشجيع على استخدام وسائل النقل البديلة، وشبكة الطرق من الأفضل على مستوى العالم، إذ بإمكانها استضافة أي حدث رياضي في زمن قياسي.

وستقام بطولة دبي للسكوتر الكهربائي بعد أيام قليلة من اختتام أشغال مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 28» الذي يُعقد خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي. وصرح رئيس الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة أن استضافة «كوب28» تعكس جهود الإمارات في مسيرة العمل المناخي لتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير

ويقود الاتحاد الدولي لوسائل التنقّل الصغيرة والرياضة، حملة تطوير وسائل التنقّل الصغيرة كشكلٍ جديد ومثير للسباقات ولاستدامة أكثر في التنقّل ضمن المدن عبر الآليات الصغيرة.

ويهدف التعاون مع مجلس دبي الرياضي لاستضافة أول كأس دبي للسكوتر الكهربائية، إلى الريادة في تطوير السلامة والبنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع التنقل، السريع النمو عبر هذه الآليات.

نجاح

وقال فورز: نحن محظوظون باختيار دبي لاحتضان أولى بطولاتنا في منطقة الشرق الأوسط، وواثقون من نجاحنا ومتحمسون للغاية، لأنه منذ الاجتماع الأول مع مجلس دبي الرياضي لمسنا الاهتمام بهذه الرياضة التي تحتضن المستقبل، ويسعدنا أن نتخذ هذه الخطوة المهمة في مدينة تسعى جاهدة لإيجاد حلول تنقّل جديدة، سيعرض هذا الحدث الفريد إمكانات التسابق عبر الآليات الصغيرة وسط مقاربة مبادئ السلامة غير المنقوصة في مدن المستقبل.

وأضاف: جودة الطرق في دبـي التي تتميز بحالة ممتازة وقيادة مريحة وتوافر كافة معايير السلامة والأمان، عامل أساسي لنجاح السباق ويجعله تجربة فريدة من نوعها للمشاركين، كما سيستمتع الجمهور بعروض قوية ورائعة.

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن سباق دبي يشكّل خطوة رائدة واستثنائية بالنسبة إلى وسائل التنقّل الصغيرة، وأضاف: يحمل السباق رسالة مهمة ترتبط بالاستدامة التي كانت في صلب عمل الإمارات التي تستعد لاستضافة قمة المناخ 28 خلال الأيام المقبلة.

لذا نأمل أن نساهم بطريقة إيجابية من خلال تنظيم سباق شيّق وجذاب لإمتاع الجمهور الذي سيكتشف نوعاً جديداً من السباقات العالمية التي سعينا منذ اللحظة الأولى لإنشائها إلى جلبها للعالم العربي الذي أصبح منذ أعوام عدة مركزاً محورياً للسباقات على أنواعها.

خطة

وصرح أليكس فورز أن سباقات السكوتر الكهربائية تعد من الرياضات الجديدة، لكنها تشهد نمواً سريعاً وشعبية واسعة نظراً لانتشار استخدامها بشكل كبير في العالم، مشيراً إلى أن فيروس كورونا، تسبب في تسريع الانتقال إلى وسائل التنقل المستدامة، وقال: لدينا خطة لنشر هذه الرياضة في العالم، وسننطلق من دبي نحو العالم العربي وخاصة منطقة الشرق الأوسط التي تشهد استخداماً كبيراً للسكوتر الكهربائي.

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