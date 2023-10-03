ختام بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك والألعاب المصاحبة بمشاركة 500 لاعب

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام والقوة البدنية، الفائزين في منافسات بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والفيزيك والألعاب المصاحبة، والتي نظمها نادي بينوس الرياضي في دبي برعاية مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وذلك بحضور أنيس بينوس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من القيادات الرياضية، شارك في البطولة أكثر من 500 رياضي من مختلف الدول في العالم وعدد من لاعبي منتخبات الإمارات من الرجال والشباب والماسترز، وبلغت جوائز البطولة 800 ألف درهم بمشاركة أكثر من 500 مشارك.

شكر

وثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة باستقطابها عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين ودورها في تحفيز اللاعبين الموهوبين على خوض المنافسات، ما جعل البطولة إضافة جديدة للبطولات التي ينظمها الاتحاد أو يشرف عليها على مستوى الإمارات، متمنياً العمل معاً في المستقبل لتطوير هذه الشراكة لمزيد من النجاح.

بدوره قال أنيس بينوس: نشعر بالسعادة الغامرة لكون بطولتنا نجحت في أن تكون إحدى أبرز البطولات التي تنظم في الدولة ومن أول نسخة رسمية وهو أمر غير معتاد، ولذلك سنعمل على استثمار هذه المكاسب لبطولات مقبلة أكثر نجاحاً، ومن ذلك مشاركة أبطال عالميين والحضور الجماهيري الغفير والمستويات الفنية العالية التي قدمها اللاعبون.

نتائج

ومن أبرز النتائج، فاز اللاعب أحمد محمد عبدالجليل بلقب بطل أبطال الفيزيك، إضافة إلى ذهبية الفيزيك تحت 176 سم، بينما فاز اللاعب محمد غازي في فئة بطل الأبطال الكلاسيك بناء الأجسام، وعلاء عبدالخالق لفئة الشباب، وفي مصارعة الذراعين محمد موسى المعلم، كما فاز اللاعب عبدالمجيد الريسي بذهبية الوزن المفتوح للفيزيك كلاسيك، ومحمد نور الدين في الفيزيك لأطول من 176سم، وفاز علي أحمد الجسمي بذهبية 173 سم، ونال محمود شاكر إبراهيم ذهبية الموسكلار فيزيك، ونال راشد زايد ذهبية الوزن المفتوح بالفيزيك للماسترز.

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