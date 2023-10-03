جائزة «SailGP» تعلن عن عودة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار إلى ميناء راشد

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجائزة الكبرى للإبحار «SailGP»، عن عودة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار إلى ميناء راشد بدبي، يومي 9 و10 ديسمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز»، وترحّب البطولة هذه السنة بطيران الإمارات كشريك أساسي جديد، وتشكّل جولة دبي المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع، المكوّنة من 13 مرحلة حول العالم، والأكبر في تاريخ الدوري، حيث تتنافس قوارب القطمران البالغ طولها 50 قدماً، فيما بينها على بعد أمتار من الجمهور في ميناء راشد، وقبالة بعضٍ من أبرز المعالم التي تتألّق بها دبي، والشهيرة على الصعيد العالمي.

وينافس في السباق للفوز باللقب فِرَقٌ وطنية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح سباق دبي بسرعة جزءاً أساسياً في الجولة الدولية الناجحة التي تضم مواقع بارزة حول العالم، بما فيها برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

نجاح

وقال راسل كوتس الرئيس التنفيذي لــ SailGP: نشعر بالسعادة بالعودة مجدداً إلى دبي، بعد النجاح المبهر لحدث العام الماضي، ما سيساعدنا على تعزيز طموحاتنا الرامية لتوسعة نطاق انتشار هذه الرياضية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام. ونتطلع الآن، مع الشريكين الرائعين طيران الإمارات و«بي آند أو ماريناز»، لما يُمكِن أن تقدّمه جولة دبي هذه السنة، عبر استقبال مزيد من المتفرّجين، واستضافتهم في استاد السباق في ميناء راشد».

مكانة

من جهته، قال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تدعم طيران الإمارات رياضة الإبحار منذ نحو 20 سنة، وبالتالي، فإن استقبال بطولة SailGP في دبي، يرسخ مكانة المدينة كمحطّة أساسية ضمن أجندة السلسلة الدولية، ويُعدّ مبعث فخر واعتزاز لنا. ونحن نتطلّع لمشاهَدة الكثير من الإثارة والتشويق بعد شهور قليلة على واجهة دبي البحرية. كما تؤكد شراكتنا مع SailGP، على التزام طيران الإمارات بتعزيز مكانة دبي كمركز للتميُّز الرياضي، ووجهة مفضَّلة لتنظيم الفعاليات الرياضية الراقية، وذلك لما تتمتّع به من مَرافق ذات مستوى عالمي، ومعالم شهيرة عديدة. وكلنا ثقة بأن هذه الجولة سوف تشهد مجدَّداً، إقبالاً واهتماماً كبيرين، في وجود العديد من المجتمعات الحيوية من مختلف الجنسيات، خصوصاً في ظل مشاركة 10 فِرَق وطنية في المنافَسات».

تجربة

بدوره، قال حمزة مصطفى المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز»: «ها قد عادت بطولة SailGP مجدَّداً إلى دبي! ونحن متحمّسون جداً لتنظيم هذا الحدث الدولي البارز بمجال الإبحار في «ميناء راشد»، الذي يشكّل وجهة مثالية لكل ما يتعلّق بالملاحة والإبحار. ونؤكد أن شراكتنا تسهم بفعالية في تعزيز التزامنا بجعل دبي مركزاً بحرياً رائداً، ووجهة عالمية لليخوت وعشّاق الملاحة. وبفضل البنية التحتية الحديثة والمتطوّرة الخاصّة بالمراسي، وتوافر الخيارات الاستثنائية الكثيرة بمجال الضيافة الراقية، فمن المؤكَّد أن تكون مناسَبة هذه السنة تجربة لا تُنسى بالنسبة للجميع. ونحن نتطلّع بشوق لمشاهَدة الرياضيين الدوليين، وهم يخوضون المنافَسات القوية في سباق متميّز يحبس الأنفاس».

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