دبي تستضيف مهرجان اللياقة الأكبر في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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تستعد دبي مجدداً لاستضافة أكبر فعالية للياقة البدنية في الشرق الأوسط، وتتضمن معارض دبي لبناء الأجسام، ودبي للحياة النشطة، ودبي أكتيف إنداستري، ويقام المهرجان المهم ضمن أجندة فعاليات دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 24 - 26 نوفمبر المقبل ضمن فعالية شاملة وموحدة هي الأهم في عالم اللياقة البدنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

نخبة

وتضم دورة عام 2023 مجموعة من المواهب والأنشطة المميزة بمشاركة نخبة من الأسماء اللامعة في عالم اللياقة البدنية وبناء الأجسام، بمن فيهم كريس بومستيد، حامل اللقب الحالي لمسابقة مستر أولمبيا، والأسطورة بيج رامي، ومدربات اللياقة البدنية الشهيرات كايلا إتسينيس وكريسي سيلا وكيلسي ويلز.

ويستضيف معرض دبي للحياة النشطة مجدداً جيمز سميث، المدرب الشخصي للياقة البدنية والأسرع انتشاراً على الإنترنت على مستوى العالم والمتحدث الملهم المصنّف مرتين بوصفه المؤلف الأكثر مبيعاً على الإنترنت عالمياً، وسينضم إلى كريس ويليامسون في أمسية مميزة استجابة للطلب الجماهيري. ويتضمن المعرض مجموعة من حصص التمارين الرياضية، بالإضافة إلى أكبر تجمع للجهات العارضة.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي الفعالية للعام السابع بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ومعارض دبي لبناء الأجسام، ودبي للحياة النشطة، ودبي أكتيف إنداستري، مع توقعات بحضور 35 ألف زائر ومشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من 40 دولة تضم كبرى الأسماء الرائدة عالمياً في مجالات التغذية واللياقة البدنية والصحة والعافية وبناء الأجسام.

يوفر معرض دبي للحياة النشطة باقة متنوعة من الفرص للزوار لتحسين معلوماتهم في مجال اللياقة ، وتعزيز الثقة بالنفس، كما يتيح المعرض فرصة المشاركة في مجموعة غير محدودة من التمارين الرياضية، وورشات العمل التفاعلية،واقتناء المنتجات الحصرية التي تقدمها أكثر من 150 علامة رائدة في مجالات اللياقة والمعدات الرياضية والجمال والتغذية، يشهد« دبي أكتيف إنداستري»، مشاركة أكثر من 150 علامة رائدة في توريد منتجات التكنولوجيا والتعليم والمعدات ويدعو المهرجان المهم زواره للانضمام إلى 600 من الرياضيين المؤثرين في عالم الصحة واللياقة البدنية من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توفير فرصة نادرة لحضور ندوات حوارية وجلسات تحفيزية ومقابلة أشهر الشخصيات في قطاع اللياقة.

ويتسنى للزوار الاستمتاع بمشاهدة مجموعة من المنافسات الشيقة مثل بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام، ومسابقة اللياقة البدنية الوظيفية ومنافسات رياضة الكاليستنيكس.

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