الفجيرة تستضيف سباقات تحدي الحواجز 14 الجاري

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حددت اللجنة المنظمة لبطولة تحدي الحواجز «تيف مادر» 14 الجاري موعداً لانطلاق منافسات النسخة الثانية للبطولة، والتي ينظمها مركز الفجيرة للمغامرات ضمن منصة الترويج السياحي للفعاليات والأنشطة «اكتشف الفجيرة». جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه في نادي الفجيرة للتنس، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعمر زين الدين عضو اللجنة المنظمة. وأكد عمر زين الدين اًأن البطولة ستشهد 2000 مشارك من مختلف الجنسيات، وستضم تحدي الحواجز الجبلية والمائية والخشبية والكثير من الفعاليات الترفيهية.

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