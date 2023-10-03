منصور بوعصيبة: إنجاز المنصوري في «الآسيوية» يقربه من الأولمبياد

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد المهندس منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، أن إنجاز أحمد المنصوري دراج المنتخب، وحصوله على برونزية سباق المضمار في «الألعاب الآسيوية» بالصين، يدعم فرص تأهله للأولمبياد.

وسيشارك خلال الفترة المقبلة في سباقات دولية لجمع المزيد من النقاط. وأضاف: صفية الصايغ، صاحبة الميدالية الآسيوية التاريخية للإمارات، اقتربت من حسم التأهل للأولمبياد، وتنتظر سباق الفردي ضد الساعة، اليوم، بالدورة الآسيوية، لحصد المزيد من النقاط. وقال: ننتطر صعود عبد الله جاسم، وعبد الله الحمادي، وسيف الكعبي، وجابر المنصوري، منصات التتويج عقب سباق الطريق.

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