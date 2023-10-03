الجوجيتسو يكثف استعداداته بطموح حصد الميداليات في «آسياد هانغتشو»

المصدر: هانغتشو – البيان

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يكثف منتخبنا للجوجيتسو استعداداته للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، اعتباراً من الخميس المقبل بطموح مواصلة إنجازاتهم المميزة في المحافل الدولية، والتي كانت آخر فصولها الاحتفاظ بلقبي بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا وكازاخستان، وترسيخ التربع على قمة القارة الآسيوية بعد حصد لقب بطولة آسيا في تايلاند بداية العام الجاري.

وقال مبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: يحرص الاتحاد على بذل قصارى جهده لضمان أعلى مستويات الإعداد النفسي والبدني للاعبي المنتخب للدخول في أجواء المنافسات، ونسعى إلى تقديم الأداء المشرف، ونثق بقدرة أبطالنا على تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وقال البطل فيصل الكتبي، لاعب المنتخب الوطني الفائز بذهبية وزن 94 كلغم في آسياد «جاكرتا 2018»: ملتزمون بمواصلة مسيرة منتخبنا الحافلة بالإنجازات، وضاعفنا من تدريباتنا كماً ونوعاً، فالمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية ليست مجرد فرصة للتنافس بل للفوز وتحطيم الأرقام القياسية. وتأتي إنجازاتنا بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة التي توّجه على الدوام بتوفير البيئة والمناخ المناسبين للرياضيين، والجهود اللافتة التي يبذلها اتحاد الإمارات للجوجيستو، ما يمنحني دافعاً قوياً للفوز مجدداً بذهبية البطولة وتعزيز رصيد منتخبنا من الميداليات.

وقالت بلقيس عبدالله، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين بوزن 45 كلغم في بطولتي عالم بأقل من شهرين في كل من منغوليا وكازاخستان: فخورة بأن أكون جزءاً من التجربة التاريخية، وسنعمل كفريق واحد لتحقيق النجاح وترسيخ تميزنا على مستوى العالم وتسطير مزيد من الإنجازات على خارطة الجوجيتسو العالمية، وندرك جيداً مدى الآمال المعقودة علينا. وتضم قائمة المنتخب الوطني للجوجيتسو للرجال كلاً من: خالد البلوشي، وخالد الشحي، ومحمد السويدي، وسلطان جبر، وفراج ومهدي العولقي، وفيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي. وتضم قائمة السيدات كلاً من: بلقيس عبدالله، وحمدة الشكيلي، وحصة الشامسي، وأسماء الحوسني، وشمسة العامري، وهيا الجهوري، وشمّا الكلباني، ومهرة محفوظ.

الدراجات

وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات اليوم منافسات الفردي لسباق الطريق ضد الساعة للسيدات لمسافة 18 كم، وتدخل اللاعبة السباق بطموح حصد المزيد من النقاط في مشوارها للتأهل إلى أولمبياد باريس.

من ناحية أخرى، اختتم منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشاركته بمسابقة القوس المركب للفرق، محققاً نتيجة متقاربة مع نظيره الهندي والذي خسر أمامه بفارق 8 نقاط بنتيجة 159 – 151، كما خسر محمد مبارك لاعب منتخبنا بفارق نقطة واحدة من نظيره الكويتي بدر الشلاحي بمسابقة الفردي بدور الـ32 بنتيجة 138 – 137. وفازت السريلانكية ويجسينج كاروناراتني على لاعبة منتخبنا جومانة النجار بنتيجة 135 – 127 بدور الـ32، وآمنة العوضي من نظيرتها الكازاخستانية زيكسينيبوفا بنتيجة 142 – 139 بنفس الدور، وخسر عبدالله الكتبي من الماليزي محمد ظريف بنتيجة 6 - 2 وتغلبت باي سون لاعبة ميانمار على عائشة آل علي بنتيجة 6 - 5، وحصة العوضي أمام لاعبة بنغلاديش شيمو سيما بنتيجة 6 - 0.

تابع معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية يرافقه مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وفارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية، جانباً من منافسات منتخبنا الوطني للقوس والسهمة وتحدث مع اللاعبين واللاعبات وأكد قيمة وأهمية ما يقومون به لتمثيل الوطن بالدورات والمحافل الرياضية الخارجية.

خسر منتخبنا الوطني للشطرنج في منافسات الجولة الرابعة من منتخب منغوليا بمسابقة الفرق ويخوض المنتخب الجولة الخامسة اليوم.

تحتل الإمارات المركز الخامس عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية مع نهاية اليوم العاشر برصيد 6 ميداليات في المركز الـ21 بالجدول، وعززت البحرين موقعها في المرتبة الأولى عربياً برصيد 5 ذهبيات وفضية و4 برونزيات بإجمالي 10 ميداليات جاء جميعها في ألعاب القوى محتلة المركز العاشر في الترتيب العام، فيما حلّت قطر في المركز الـ16 بإجمالي 7 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتين، وواصلت الصين صداراتها لجدول الميداليات بإجمالي 260 ميدالية بواقع 142 ذهبية و78 فضية و40 برونزية.

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