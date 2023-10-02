200 لاعب في «أبوظبي ماسترز» للريشة الطائرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إقامة بطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 17 وحتى 22 الجاري، وبمشاركة ما يزيد على 200 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة، ومن بينهم نخبة من أفضل 50 لاعباً على مستوى العالم. ويبلغ مجمل جوائز البطولة 120 ألف دولار.

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة التي تقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش عن تفصيلات الحدث في مؤتمر صحافي أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي وبحضور نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي، والدكتور أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي، وسميح الميسري المدير التنفيذي لشركة 316 للخدمات الرياضية المشاركة في تنظيم الحدث.

وتشهد البطولة إقامة 166 مباراة، في خمس فئات، وهي فردي الرجال، وفردي السيدات، وزوجي الرجال، وزوجي السيدات، والزوجي المختلط.

وأكدت نورة الجسمي أهمية إقامة هذا الحدث الدولي الأول من نوعه في أبوظبي، ولا سيما أن نخبة لاعبي العالم سيوجدون للمنافسة في اللقب، مشيدة بالشراكة بين اتحاد اللعبة ومجلس أبوظبي الرياضي لنشر اللعبة.

وأضافت: تعد البطولة محطة حاسمة للاعبين إذ تقدم نقاطاً في السباق نحو التأهل إلى أولمبياد باريس في سنة 2024، مشيرة إلى أن الحدث منصة لأفضل لاعبي الإمارات والوطن العربي والمواهب الإماراتية الناشئة، والذين سيتنافسون في خمس منافسات مثيرة.

وقال الدكتور أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي: المجلس ضمن استراتيجيته وأهدافه في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، مهتم بتوفير الدعم اللازم لبطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة، وفخورون بتقديم كل ما يلزم لتحقيق النجاحات المتوقعة من الاستضافة.

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