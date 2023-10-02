الفريق الأوروبي بطل «رايدر للغولف» بنكهة إماراتية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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استعاد الفريق الأوروبي للغولف، لقب كأس رايدر الأعرق في العالم لمنتخبات الغولف، بعد تفوقه على منتخب الولايات المتحدة في المنافسات، التي اختتمت أول من أمس، في العاصمة الإيطالية روما، وهو الفوز الذي تحقق بنكهة إماراتية، مع وجود عدد من أبرز نجوم الفريق ممن يقيمون على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، أو سبق لهم رفع الألقاب لبطولات جولة دي بي وورلد على ملاعبها، كما أن موانئ دبي العالمية، هي الراعي العالمي لنسخة 2023 من هذا الحدث الدولي.

ويعتبر كأس رايدر، التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الغولف ضد فريق لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية، في منافسات انطلقت منذ نحو 96 عاماً، في عام 1927.

ضم الفريق الأوروبي في كأس رايدر، الإسباني جون رام المتوج بلقب بطولة جولة دي بي وورلد للمرة الثالثة في مسيرته العام الماضي، والنرويجي فيكتور هوفلاند الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك العام الماضي 2022، والإيرلندي شاين لوري المتوج باللقب في أبوظبي إتش إس بي سي في عام 2019، والدنماركي نيكولاي هوجارد الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في عام 2022.

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