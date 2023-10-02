أحمد محمد البدواوي لاعب منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يتصدر التصنيف الآسيوي لشهر سبتمبر برصيد 62 نقطة

المصدر: وام

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تصدر أحمد محمد البدواوي لاعب منتخب الدراجات لأصحاب الهمم، التصنيف الآسيوي لشهر سبتمبر برصيد 62 نقطة، حصدها من مشاركاته في بطولة العالم بإسكتلندا، وكأس العالم في إيطاليا، وبطولة آسيا في تايلاند.

وخضع البدواوي لبرنامج معايشة في كوريا الجنوبية مؤخراً استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقررة بالصين من 22 إلى 28 أكتوبر الحالي.

وأكد البدواوي أن فترة المعايشة كان لها أثر ملموس في تعزيز خبراته، وتطوير مهاراته، من خلال البرامج التدريبية الشاملة، بتواجد خبراء الدراجات الهوائية من المدربين والفنيين، والاحتكاك مع أفضل اللاعبين.

وأضاف: "فخور بهذه التجربة التي تمثل إضافة مهمة، وستفيد أيضاً زملائي في المنتخب من خلال اطلاعهم على تجربتي في هذه الفترة".

وتتوجه بعثة المنتخب إلى الصين في 16 أكتوبر المقبل، للمشاركة في الألعاب البارالمبية الآسيوية.

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