حمد المحياس: هدفنا اكتشاف مواهب كرة المضرب وتأهيل الأبطال

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الدكتور حمد عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب كرة المضرب، أن هدف النادي إعداد وتأهيل أبطال للألعاب الأولمبية مستقبلاً عبر خطة استراتيجية تطويرية مستدامة ومدروسة على أسس علمية تسهم في الارتقاء بألعاب كرة المضرب، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للتنس الأرضي وتنس الطاولة والريشة الطائرة.

وقال المحياس لـ «البيان»: منذ بدء العمل الفعلي في نادي أبوظبي لألعاب المضرب مطلع العام الحالي وضعنا خطة استراتيجية خمسية ومبادرات من أجل اكتشاف المواهب وإعدادها وثقلها لدعم المنتخبات الوطنية، وتأهل لاعبين قادرين على التأهل إلى البطولات الكبرى وخصوصاً دورة الألعاب الأولمبية، والعمل يسير بشكل جيد للغاية عبر خطوات واضحة وخطة عمل مدروسة من أجل تحقيق أهدافنا وطموحاتنا.

خطوات

وأضاف: النادي نجح خلال الفترة السابقة في تحقيق خطوات ملموسة على طريق طموحاته عبر عدد من البطولات التي نظمها، إضافة إلى المعسكرات الإعدادية الناجحة في صربيا ومصر ودبي والتي سادتها أجواء إيجابية، ونجح لاعبو النادي في الفوز بميداليات، وتأهل بعضهم للعب في المنتخبات الوطنية خصوصاً في التنس الأرضي أمثال الشقيقين محمد وعلي صالح آل علي لاعبي النادي اللذين انضما لمنتخب الإمارات للتنس الأرضي تحت 12 عاماً.

وأعرب المحياس عن ثقته في نجاح بطولة الإمارات الدولية للناشئين لكرة الطاولة التي تقام في الفترة من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري في مدينة العين بمشاركة نحو 189 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة من مختلف دول العالم بالتعاون مع الاتحادين الدولي والمحلي للعبة، والتي تعد واحدة من كبرى البطولات في تنس الطاولة.

طموح

وثمن دعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لافتاً إلى أن «البعض قد يتحدث عن أن الألعاب الفردية مظلومة، إلا أنها تحظى بدعم جيد وتعاون كبير من الجهات المعنية، وحرصنا على التعامل مع ذلك الأمر بإيجابية والتركيز على أن الألعاب الفردية قادرة على الاستثمار فيها بأريحية مقارنة بالألعاب الجماعية، وهو ما قادنا لوضع خطط طموحة من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للنادي.

وتابع: بلا شك اكتشاف وإعداد المواهب لتمثيل الدولة في المحافل العربية والإقليمية والدولية أحد أهم الأولويات، ورأيت الرغبة الواضحة من لاعبين في النادي للوصول إلى أفضل المستويات، على سبيل المثال عندما تحدثت مع أحد اللاعبين الصغار في التنس الأرضي قال لي إنه يريد الوجود في بطولة ويمبلدون العريقة إحدى أكبر بطولات التنس في العالم خلال 7 سنوات من الآن، وهو ما يؤكد أن وضع الأهداف والخطط واضحة المدى والمعالم يمكنك من قياس النجاح عن طريقه.

رعاية

وشدد المحياس على الدور المجتمعي لنادي أبوظبي لألعاب المضرب واستقطاب المواهب من مختلف الجنسيات من المقيمين، وقال: الإمارات بلد الجميع، وبالتأكيد انخراط جميع الفئات في ممارسة الرياضة أمر من شأنه المساهمة في الارتقاء بمنظومة العمل من أجل اكتشاف المواهب التي تستحق الرعاية والدعم، فالكل في النهاية يمثل الدولة، مشيراً إلى أن هناك استمرارية في التوجه نحو الدور المجتمعي للنادي، وعبر نظام مستدام لسنوات مقبلة.

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