«زعامة» و«عقاب» يحسمان قمة «يذاع» المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت، صباح أمس، الجولة الثالثة من تمهيدي المرموم، والذي يقام على تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم، تخليداً لذكرى المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست هجن أبناء القبائل في سن اليذاع على مدار 16 شوطاً، لمسافة 5 كيلومترات.

وأهدت «زعامة» الصدارة وريادة التوقيت لمالكها عبيد محمد بالضبيعه الكتبي، وذلك بعد أن حققت توقيتاً 7:39:6 دقائق، في تحدي اليذاع البكار المفتوح، كان توقيتها هو الأفضل في جميع الأشواط. ونال «عقاب» المملوك لـ بدر طويرش محمد الوهيبي، قمة اليذاع الجعدان في الشوط المفتوح، بزمن 7:41:7 دقائق.

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